Как справиться с упадком настроения в темное время года? Рассказывает эксперт

Темное время вступает в силу уже в ноябре, когда силы природы понемногу начинают иссякать, и она переходит, так сказать, в отпускной режим. Организм человека тоже очень зависим от этого и стремится отдохнуть в осенний и зимний период, но рабочие и учебные будни не позволяют это сделать. „Нарастающее переутомление ощутимо сказывается на человеке как психологически, так и физически. У некоторых людей это проявляется в сезонном аффективном расстройстве, которое в просторечии называют осенней депрессией. У многих наблюдаются лишь некоторые ее симптомы, и их определенно не следует путать с депрессией как таковой, которая представляет собой психическое расстройство, нуждающееся в диагностике и лечении“, – говорит консультант Peaasi.ee Дина Смолякова.

Хотя психологически людям становится тяжело уже в первые месяцы осени, в ноябре и декабре пониженное настроение компенсируется предвкушением приближающихся праздников – Рождества и Нового года. Если кто-то и не отмечает эти праздники, их все равно ждут сокращенные рабочие дни и выходные. Это помогает пережить сложные месяцы. А самыми тяжелыми становятся именно январь и февраль, когда энергетические ресурсы начинают совсем иссякать, на улице по-прежнему темно и ждать в ближайшее время нечего.

Наиболее распространенными симптомами осенней депрессии являются нарушения сна (проблемы с засыпанием), общая усталость, упадок энергии и настроения, переедание и т.д. Но если спад настроения наблюдается в течение длительного времени без всяких на то объяснимых причин, то к этому нужно отнестись со всей серьезностью и обратиться к семейному врачу. Ситуация принимает особенно критический характер, когда человеку не доставляют удовольствия даже обычно радующие его занятия.

Профилактика – ключ к полноценному психическому здоровью

Профилактика является важным компонентом психического здоровья. Важно знать, что следует предпринять, если вдруг накроет осенняя депрессия. Осознанная готовность помогает лучше справиться с собой в трудные периоды.