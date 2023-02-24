Как справиться с упадком настроения в темное время года? Рассказывает эксперт
Январь и февраль – психологически трудные месяцы для человека, что связано с нехваткой дневного света и истощением энергетических ресурсов. Однако, по словам консультанта портала психического здоровья Peaasi.ee Дины Смоляковой, ключевую роль здесь играет готовность людей заниматься своим психическим здоровьем, чтобы предотвратить возникновение проблем.
Темное время вступает в силу уже в ноябре, когда силы природы понемногу начинают иссякать, и она переходит, так сказать, в отпускной режим. Организм человека тоже очень зависим от этого и стремится отдохнуть в осенний и зимний период, но рабочие и учебные будни не позволяют это сделать. „Нарастающее переутомление ощутимо сказывается на человеке как психологически, так и физически. У некоторых людей это проявляется в сезонном аффективном расстройстве, которое в просторечии называют осенней депрессией. У многих наблюдаются лишь некоторые ее симптомы, и их определенно не следует путать с депрессией как таковой, которая представляет собой психическое расстройство, нуждающееся в диагностике и лечении“, – говорит консультант Peaasi.ee Дина Смолякова.
Хотя психологически людям становится тяжело уже в первые месяцы осени, в ноябре и декабре пониженное настроение компенсируется предвкушением приближающихся праздников – Рождества и Нового года. Если кто-то и не отмечает эти праздники, их все равно ждут сокращенные рабочие дни и выходные. Это помогает пережить сложные месяцы. А самыми тяжелыми становятся именно январь и февраль, когда энергетические ресурсы начинают совсем иссякать, на улице по-прежнему темно и ждать в ближайшее время нечего.
Наиболее распространенными симптомами осенней депрессии являются нарушения сна (проблемы с засыпанием), общая усталость, упадок энергии и настроения, переедание и т.д. Но если спад настроения наблюдается в течение длительного времени без всяких на то объяснимых причин, то к этому нужно отнестись со всей серьезностью и обратиться к семейному врачу. Ситуация принимает особенно критический характер, когда человеку не доставляют удовольствия даже обычно радующие его занятия.
Профилактика – ключ к полноценному психическому здоровью
Профилактика является важным компонентом психического здоровья. Важно знать, что следует предпринять, если вдруг накроет осенняя депрессия. Осознанная готовность помогает лучше справиться с собой в трудные периоды.
Для укрепления психического здоровья и заботы о нем существует много приемов и тренингов. „Во-первых, очень важно, чтобы человек в течение дня много двигался, питался здоровой пищей, максимально использовал светлое время суток, стараясь проводить это время на свежем воздухе. Кроме того, на портале Peaasi.ee разработан новый электронный курс на русском языке по улучшению настроения, который хорошо подходит как для профилактики и укрепления знаний, так и для тех, чью жизнь уже омрачают плохое настроение, пониженный уровень энергии, утрата интереса и радости жизни. Благодаря поддержке компании Coca-Cola люди в возрасте до 30 лет могут пройти этот курс бесплатно. Те, кто старше, могут пройти курс за чисто символическую плату“, – отмечает Дина Смолякова.
Ссылку на курс можно найти здесь.
Людям часто свойственно в начале года ставить перед собой новые цели. Это могут быть и цели, касающиеся вашего психического здоровья. Нужно постараться, чтобы эти цели не были слишком широкими и глобальными. Лучше ставить цели конкретные и небольшие. Например, расплывчатую цель „в этом году я начну больше двигаться“ лучше заменить конкретной, например: „в этом году вечером по вторникам и четвергам я буду гулять 30 минут“. Так проще следить за выполнением целей, их влиянием на наше психическое здоровье и испытывать радость от достижения намеченного“, – поясняет консультант.
Важно иметь в виду, что за помощью следует обращаться не тогда, когда ситуация уже приобретет критический характер, а сразу, как только появились первые признаки длительного упадка настроения. Поэтому проходить тренинги и курсы, различные обучения полезно в первую очередь для нас самих, наших близких и окружающих нас людей.