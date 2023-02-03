Умер модельер Пако Рабан

Пако Рабан — основатель дома высокой моды Paco Rabanne. Пако Рабан (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво, - прим. ред.) родился в 1934 году в Стране Басков в Испании. Работал в Париже. Он начал карьеру в мире моды, создавая украшения для Givenchy, Dior и Balenciaga. В 1966 году Пако Рабан основал свой дом моды и представил в Париже первую коллекцию одежды. Наряды изготовили из нетрадиционных материалов — бумаги, пластика и металла. В 1969 году Пако Рабан представил свои первые духи „Calandre“.