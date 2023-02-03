Мода и стиль
03.02.2023, 16:37

Умер модельер Пако Рабан

 
Пако Рабан, основатель собственного дома моды Paco Rabanne умер в возрасте 88 лет
Пако Рабан, основатель собственного дома моды Paco Rabanne умер в возрасте 88 лет
ФОТО: STR New

Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщает „Медуза“ со ссылкой на Le Monde.

Пако Рабан — основатель дома высокой моды Paco Rabanne. Пако Рабан (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво, - прим. ред.) родился в 1934 году в Стране Басков в Испании. Работал в Париже. Он начал карьеру в мире моды, создавая украшения для Givenchy, Dior и Balenciaga. В 1966 году Пако Рабан основал свой дом моды и представил в Париже первую коллекцию одежды. Наряды изготовили из нетрадиционных материалов — бумаги, пластика и металла. В 1969 году Пако Рабан представил свои первые духи „Calandre“.

Le Monde отмечает, что „смелый выбор материалов, способ их обработки, авангардное видение и творческая свобода“ Пако Рабана повлияли на целое поколение кутюрье.

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