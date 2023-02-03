Бизнесвумен Анастасия Удалова: „Быть женщиной – это преимущество, даже когда строишь трамваи“

- Как убедить людей, которые давно выбрали для себя средства известных брендов — скажем, L’Oréal или Chanel, пользоваться вашей новой косметикой?

- На премиум-сегмент мы не претендуем, мы доступный масс-­маркет. Но базовая цель – это как раз то, что если я убедила человека один раз попробовать, чтобы этот один раз отработал на 100 процентов.

Да, у каждого есть базовый набор косметики, но вы все равно идете в магазин, чтобы порадовать себя и купить что-то новенькое. И если хочется попробовать два крема для тела, моя задача – сделать так, чтобы вы могли купить оба, а не один и при этом еще дороже, чем мои два.

- Ваша косметика продается сейчас в странах Балтии…

- …а также в Грузии, Узбекистане. Сейчас добавится еще Казахстан, Великобритания, и мы подписываем контракт с крупным распространителем на Польшу, Голландию, Чехию, Болгарию, Австрию и Германию. Они год тестировали нашу продукцию, и мы выходим на рынок как любой другой бренд.

- Обычно все жалуются, что очень трудно войти на новый рынок.

- Да, трудно. И если бы у меня не было домашнего рынка, я не могла бы ждать так долго, бизнес просто не выжил бы.

- Удается ли сейчас передохнуть? Или по-прежнему 24/7?

- Когда можно было бы передохнуть, я нахожу что-нибудь новое – вот сейчас это...