Бизнесвумен Анастасия Удалова: „Быть женщиной – это преимущество, даже когда строишь трамваи“(4)
Анастасия Удалова поражает тем, как быстро и изящно переключается с одной сферы на другую, исходя из того, что необходимо на данный момент. Забуксовал проект элитного района Tbilisi Hills – погрузилась в бизнес по-грузински. Закрылся легендарный латвийский косметический бренд – и Анастасия за четыре месяца наладила выпуск новой продукции. Выросли до астрономических счета за электричество для производства – строит крупнейший в странах Балтии солнечный парк. И вот самое свежее достижение: Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, главой которого она является, начинает выпускать трамваи… Читайте большое интервью Анастасии журналу JANA Luxury.
- Как убедить людей, которые давно выбрали для себя средства известных брендов — скажем, L’Oréal или Chanel, пользоваться вашей новой косметикой?
- На премиум-сегмент мы не претендуем, мы доступный масс-маркет. Но базовая цель – это как раз то, что если я убедила человека один раз попробовать, чтобы этот один раз отработал на 100 процентов.
Да, у каждого есть базовый набор косметики, но вы все равно идете в магазин, чтобы порадовать себя и купить что-то новенькое. И если хочется попробовать два крема для тела, моя задача – сделать так, чтобы вы могли купить оба, а не один и при этом еще дороже, чем мои два.
- Ваша косметика продается сейчас в странах Балтии…
- …а также в Грузии, Узбекистане. Сейчас добавится еще Казахстан, Великобритания, и мы подписываем контракт с крупным распространителем на Польшу, Голландию, Чехию, Болгарию, Австрию и Германию. Они год тестировали нашу продукцию, и мы выходим на рынок как любой другой бренд.
- Обычно все жалуются, что очень трудно войти на новый рынок.
- Да, трудно. И если бы у меня не было домашнего рынка, я не могла бы ждать так долго, бизнес просто не выжил бы.