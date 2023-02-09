Звездный парикмахер назвала самые модные прически на 2023 год

Так, стилист посоветовала читателям обратить внимание на прически, которые подчеркивают природную текстуру и блеск волос.

„Этот год посвящен натуральным и здоровым волосам. Мы увидим более яркие оттенки и блестящие переходы от одного цвета к другому. Пепельные тона и укладки в пляжном стиле уйдут на второй план“, — рассказала эксперт.

При этом Евангелиста отметила, что среди стрижек актуальными будут объемные и с прямыми концами, например, „стрижка-бабочка“ (каскад с резкими переходами между слоями — прим. ред). „Эти стрижки предназначены для придания объема и движения волосам. С ними вы будете выглядеть намного моложе“, — пояснила собеседница издания.

Что касается укладок, то модным окажутся мягкие классические локоны. В то же время специалист считает, что несмотря на тренды, некоторые прически не утратят своей актуальности и на последующие годы. Например, хорошо уложенный конский хвост всегда будет смотреться элегантно, заключила Евангелиста.