Рецепты
09.02.2023, 10:07

Крем-суп за полчаса: 3 вкусных рецепта

 
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ФОТО: Elena Eryomenko | Shutterstock

Сегодня крем-суп вошел в меню абсолютно каждого ресторана во всех уголках мира. И это неудивительно, ведь из-за обилия рецептов и ингредиентов любой, даже самый привередливый, гость найдет себе что-то по вкусу. Шеф-повар Станислав Балаев предлагает познакомиться с несложными рецептами супов, которые любая хозяйка сможет приготовить на скорую руку, пишет marieclaire.

Суп из спаржи

Гурманы считают спаржу деликатесом и предпочитают есть ее в сыром виде. Ее самым разным образом — зеленые стебли могут сварить, потушить, пожарить или запечь. Кроме того, из спаржи можно сделать полезный крем-суп.

Ингредиенты:

  • Спаржа — 200 г.

  • Лук шалот — 20 г.

  • Чеснок — 5 г.

  • Картофель — 50 г.

  • Шалфей — 3 г.

  • Сливочное масло — 20 г.

  • Сливки 33% — 50 г.

  • Овощной бульон — 100 мл.

  • Гребешок — 120 г.

  • Оливковое масло — 10 г.

Приготовление:

  • Лук и чеснок обжариваем в глубокой сковородке на сливочном масле.

  • После того, как вы довели лук до золотистой корочки, добавляем спаржу.

  • Обжаренные овощи припускаем в овощном бульоне и добавляем картофель. Все варим до полной готовности.

  • Сваренные овощи вместе с бульоном и сливками пробиваем в блендере до сметанообразной консистенции. В получившуюся смесь добавляем по вкусу соль, перец и пару грамм шафрана.

  • Гребешок отдельно обжариваем по 30 секунд с каждой стороны. Если вы упустите момент, он быстро станет „резиновым“. После нарезаем на небольшие кусочки и кладем в готовый суп.

    Суп из форели

Для любителей морепродуктов также найдется свой рецепт. Сочетание креветок и форели придает супу изысканный и нежный вкус, делает блюдо очень сытным. Суп идеально подойдет тем, кто старается следить за фигурой и соблюдает принципы правильного питания, ведь рыба обогащает наш организм необходимыми белками и витаминами.

Ингредиенты:

  • Форель — 150 г.

  • Лук шалот — 20 г.

  • Базилик — 4 г.

  • Тимьян — 2 г.

  • Рыбный бульон — 100 мл.

  • Том паста — 10 г.

  • Орегано — 1 г.

  • Белое вино — 50 мл.

  • Черный перец — 2 г.

  • Масло оливковое — 10 мл.

  • Сливочное масло — 10 г.

  • Фенхель — 10 г.

  • Сельдерей — 10 г.

  • Креветки тигровые — 150 г.

Приготовление:

  • Овощи и рыбу нарезать на мелкие кусочки и обжарить на сливочном масле до полуготовности. Затем залить белым вином и немного потушить.

  • Обжаренные ингредиенты припустить в рыбном бульоне и добавить базилик, тимьян, орегано и томатную пасту.

  • Пробить все в блендере и положить специи по вкусу, в конце можно залить 20 гр сливок для получения более нежной консистенции.

  • По желанию креветки обжарить или отварить отдельно.

Картофельный суп с яйцом пашот

Яйцо-пашот традиционно употребляют на завтрак, но шеф-повар ресторана THE TOY MOSCOW Станислав Балаев решился на смелый эксперимент и сделал из привычного нам картофельного пюре и яйца-пашот новый крем-суп. Кроме того, легкое послевкусие грибов идеально сочетается с маслом из белого трюфеля и отлично дополнит ваш обед.

Ингредиенты:

  • Картофель — 200 г.

  • Куриный бульон — 50 г.

  • Грибной бульон — 50 г.

  • Масло белого трюфеля — 5 мл.

  • Жареные белые грибы — 60 г.

  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

  • Отвариваем картофель. Затем делаем из него пюре, добавляем 20 г сливочного масла и по 100 мл молока и сливок.

  • Обжариваем белые грибы и смешиваем их с пюре, добавляем пару капель масла белого трюфеля и заливаем все куриным и грибным бульоном.

  • Полученную смесь пробиваем в блендере.

  • На каждую отдельную порцию отвариваем яйцо-пашот и выкладываем сверху в суп.

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