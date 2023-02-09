Крем-суп за полчаса: 3 вкусных рецепта
Сегодня крем-суп вошел в меню абсолютно каждого ресторана во всех уголках мира. И это неудивительно, ведь из-за обилия рецептов и ингредиентов любой, даже самый привередливый, гость найдет себе что-то по вкусу. Шеф-повар Станислав Балаев предлагает познакомиться с несложными рецептами супов, которые любая хозяйка сможет приготовить на скорую руку, пишет marieclaire.
Суп из спаржи
Гурманы считают спаржу деликатесом и предпочитают есть ее в сыром виде. Ее самым разным образом — зеленые стебли могут сварить, потушить, пожарить или запечь. Кроме того, из спаржи можно сделать полезный крем-суп.
Ингредиенты:
Спаржа — 200 г.
Лук шалот — 20 г.
Чеснок — 5 г.
Картофель — 50 г.
Шалфей — 3 г.
Сливочное масло — 20 г.
Сливки 33% — 50 г.
Овощной бульон — 100 мл.
Гребешок — 120 г.
Оливковое масло — 10 г.
Приготовление:
Лук и чеснок обжариваем в глубокой сковородке на сливочном масле.
После того, как вы довели лук до золотистой корочки, добавляем спаржу.
Обжаренные овощи припускаем в овощном бульоне и добавляем картофель. Все варим до полной готовности.
Сваренные овощи вместе с бульоном и сливками пробиваем в блендере до сметанообразной консистенции. В получившуюся смесь добавляем по вкусу соль, перец и пару грамм шафрана.
Гребешок отдельно обжариваем по 30 секунд с каждой стороны. Если вы упустите момент, он быстро станет „резиновым“. После нарезаем на небольшие кусочки и кладем в готовый суп.
Суп из форели
Для любителей морепродуктов также найдется свой рецепт. Сочетание креветок и форели придает супу изысканный и нежный вкус, делает блюдо очень сытным. Суп идеально подойдет тем, кто старается следить за фигурой и соблюдает принципы правильного питания, ведь рыба обогащает наш организм необходимыми белками и витаминами.
Ингредиенты:
Форель — 150 г.
Лук шалот — 20 г.
Базилик — 4 г.
Тимьян — 2 г.
Рыбный бульон — 100 мл.
Том паста — 10 г.
Орегано — 1 г.
Белое вино — 50 мл.
Черный перец — 2 г.
Масло оливковое — 10 мл.
Сливочное масло — 10 г.
Фенхель — 10 г.
Сельдерей — 10 г.
Креветки тигровые — 150 г.
Приготовление:
Овощи и рыбу нарезать на мелкие кусочки и обжарить на сливочном масле до полуготовности. Затем залить белым вином и немного потушить.
Обжаренные ингредиенты припустить в рыбном бульоне и добавить базилик, тимьян, орегано и томатную пасту.
Пробить все в блендере и положить специи по вкусу, в конце можно залить 20 гр сливок для получения более нежной консистенции.
По желанию креветки обжарить или отварить отдельно.
Картофельный суп с яйцом пашот
Яйцо-пашот традиционно употребляют на завтрак, но шеф-повар ресторана THE TOY MOSCOW Станислав Балаев решился на смелый эксперимент и сделал из привычного нам картофельного пюре и яйца-пашот новый крем-суп. Кроме того, легкое послевкусие грибов идеально сочетается с маслом из белого трюфеля и отлично дополнит ваш обед.
Ингредиенты:
Картофель — 200 г.
Куриный бульон — 50 г.
Грибной бульон — 50 г.
Масло белого трюфеля — 5 мл.
Жареные белые грибы — 60 г.
Яйцо — 1 шт.
Приготовление:
Отвариваем картофель. Затем делаем из него пюре, добавляем 20 г сливочного масла и по 100 мл молока и сливок.
Обжариваем белые грибы и смешиваем их с пюре, добавляем пару капель масла белого трюфеля и заливаем все куриным и грибным бульоном.
Полученную смесь пробиваем в блендере.
На каждую отдельную порцию отвариваем яйцо-пашот и выкладываем сверху в суп.