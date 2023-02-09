Крем-суп за полчаса: 3 вкусных рецепта

Сегодня крем-суп вошел в меню абсолютно каждого ресторана во всех уголках мира. И это неудивительно, ведь из-за обилия рецептов и ингредиентов любой, даже самый привередливый, гость найдет себе что-то по вкусу. Шеф-повар Станислав Балаев предлагает познакомиться с несложными рецептами супов, которые любая хозяйка сможет приготовить на скорую руку, пишет marieclaire.