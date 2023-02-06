06.02.2023, 10:00
Психолог назвал способы защитить ребёнка от буллинга(1)
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Психолог Антон Кузнецов отметил, что для того, чтобы защитить ребёнка от буллинга, родителям важно заметить первые признаки травли, пишет rambler.
„Самое главное для родителей — вовремя узнать, что буллинг начался, потому что жёсткий буллинг, увы, начинается постепенно. Не бывает такого, что к ребёнку четвёртого числа относились нормально, а пятого вдруг стали унижать. Буллинг раскручивается постепенно, но в достаточно короткий срок — два-три месяца“, — рассказал Кузнецов.
Если буллинг сформировался и ребёнок подвергается травле, единственный способ уйти от буллинга — сменить школу, уверен психолог.
Кроме смены школы, он советует обратиться к опытному педагогу или психологу, чтобы ситуация не повторилась в новом коллективе.