Жизнь в розовом цвете: модные сочетания и трендовые оттенки 2023 года

Фэшн-блогер Леони Ханн сочетает в одежде и обуви разные оттенки розового, от чего образ получается стильным и менее вызывающим, в отличие от тотального розового в ансамбле.

Бренд Dundas, Carolina Herrera сочетают в анималистичном принте три модных цвета: лаймовый, нежно-розовый и черный.

Фэшн-блогер и стилист Эллена Галлант рекомендует дозировать яркий розовый, приглушая его фиолетовым, синим. Например, розовые брюки с фиолетовой блузкой. Уместной будет маленькая розовая сумка брендов & Other Stories, Acne Studios, Alexander Wang.

Дерзкое сочетание розового низа и красно-кораллового верха предлагает Max Mara. Яркое платье цвета фуксии дополнено плащом красно-кораллового оттенка, такими же босоножками и карминово-красными лосинами. Приземляет образ большая красная сумка-шопер.

Если в образе из розового будет только яркий пояс, шарф или кокетливая сумочка, как предлагает Chanel, он станет более ярким и неординарным. Розовые аксессуары и одежду можно сочетать со многими цветами: с голубым, синим, оранжевым, желтым, фиолетовым, отмечает персональный стилист Мария Бежко. Ищите свой идеальный розовый и его сочетание с другими оттенками. Не забывайте о главном правиле моды: актуальным будет любой цвет, если он дополняет внешность и подчеркивает красоту.

Розовый в макияже, цвете волос



Как использовать розовый цвет в макияже в 2023 году? В 2023 году розовый в макияже — цвет комфорта, пишет издание Marie Claire. Модным будет яркий розовый макияж для шатенок и обладательниц темной кожи. Блондинкам со светлой кожей подойдут приглушенные оттенки розового. Вот примеры использования розового цвета в макияже: