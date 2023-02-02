Синдром пустого гнезда: 5 способов не потерять смысл жизни, когда дети выросли

Такое состояние еще называют синдромом опустевшего гнезда, которое покинули выросшие птенцы. Конечно, речь не о медицинском диагнозе, а о наборе родительских эмоций. А они могут быть самыми разными — растерянность, печаль, тревожность, скука, чувство одиночества, ощущение пустоты и так далее. Ведь до этого они столько лет почти все свободное время посвящали своему чаду — гуляли, кормили, делали домашние задания, укладывали спать, ездили в путешествия. А теперь все это закончилось — заботиться не о ком, и контролировать тоже.

Как рассказал клинический психолог Денис Долгов, самое главное в такой ситуации помнить, что родительство хоть и очень важная, но все же временная часть жизни — с уходом детей в самостоятельную жизнь ваша собственная не заканчивается. По словам эксперта, тяжелее других синдром пустого гнезда переживают детоцентричные родители, особенно воспитывавшие ребенка в одиночку.

„Под детоцентризмом я понимаю ситуацию, когда человек воспринимает и позиционирует себя прежде всего не как самостоятельную личность, с широким набором потребностей и интересов, а как родителя, весь смысл жизни которого сводится к выполнению родительской функции и весь фокус внимания сконцентрирован на ребенке. В этом случае, когда ребенок стал самостоятельным и постоянная забота ему не нужна, человек чувствует потерю собственной ценности и смысла жизни“, — объясняет Денис Долгов.

Как же справиться с синдромом пустого гнезда или, по крайней мере, смягчить его проявления? Психолог назвал 5 возможных способов.