Рецепты
01.02.2023, 18:00

Турецкий горох нут: состав, полезные свойства и пошаговые рецепты приготовления блюд

 
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ФОТО: Svetlana Monyakova | Shutterstock

Древнейшую бобовую культуру нут традиционно используют в восточной кухне, пишет sovets.net „Нут — что это такое?“ — этот вопрос часто можно услышать от покупателей в магазинах, и продавцы объясняют, как правильно использовать полезные свойства растения. Нут настолько универсален, что применяется для приготовления супов, каш и даже конфет. Попробуйте разнообразить свое повседневное меню — узнайте, что такое нут и как его готовить.

Чем отличается нут от гороха


Растения являются „родственниками“, но нут (турецкий горох) все же отличается от обычного своим витаминным составом — значительно превосходит собрата по содержанию аминокислот и белка. Особенностью данного вида бобовых является и то, что крупу нужно предварительно вымачивать, так как кожура зерен очень плотная. Если правильно приготовить турецкий горох нут, можно получить вкусное, маслянисто-бархатное блюдо с приятной ореховой ноткой.

Чем полезен нут


Благодаря повышенному содержанию витаминов, минеральных веществ и аминокислот, этот вид бобовых пользуется большой популярностью у восточных народов. Употребление проростков нута и традиционных блюд из крупы способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, избавляет от вредного холестерина, положительно влияет на зрение. Данный вид гороха положительно влияет на потенцию у мужчин, стимулирует деятельность кишечника. Важно знать, чем полезен нут для женщин: высокое содержание железа делает его незаменимым элементом питания во время лактации.

С чем едят нут


Если вы являетесь адептом здорового питания или часто находитесь на диетах, вам стоит обязательно включать данный вид бобовых в свой рацион. Интересно, что нут может заменять мясо благодаря высокому содержанию белка, что очень ценится в веганской и вегетарианской кухнях. Существует множество блюд из этого вида гороха: его жарят и варят, готовят закуски, гарниры и вкуснейшие супы, а пророщенный нут используют при приготовлении витаминных коктейлей и салатов.

Как приготовить нут


Самый полезный способ приготовления нута — прорастить его. Сделать это легко, засыпав крупу в банку и немного залив водой — через некоторое время появятся целебные ростки. Что такое нут в кулинарии и с чем его едят? Самыми популярными блюдами из турецкого гороха являются, пожалуй, закуски хумус и фалафель. Для их приготовления традиционно крупу замачивают на ночь, а затем измельчают до пастообразного состояния.

Очень часто из него готовят ароматный плов, добавляют в долму и пирожки, а жареные бобы являются одной из любимейших закусок на Востоке. Нутовая мука активно используется в кондитерском деле, пюре из бобов можно часто встретить в блюдах индийской кухни, кулинарии Азии. Фото и видео-рецепты приготовления этих угощений в изобилии представлены в интернете и кулинарных книгах.

Отварной нут

Это вегетарианское блюдо может отлично разнообразить повседневный стол. Отварной нут богат растительной клетчаткой, пищевыми волокнами, благодаря чему его рекомендуют детям. Приготовление начинают с замачивания, что позволяет размягчить слишком плотную шкурку гороха. На этот процесс уйдет не менее 4 часов (лучше замочить на ночь). Готовое блюдо можно использовать в качестве гарнира, а также дополнять специями, приправами, начинять выпечку.

Ингредиенты:

  • нут –1 ст.;

  • вода — 4 ст.;

  • соль — 1 ч. л.;

  • специи по вкусу.


Способ приготовления:

  • Переберите горох, удалив испорченные зерна. Тщательно промойте.

  • Поместите бобы в глубокую емкость, залейте водой. Оставьте на 4-12 часов.

  • Откиньте бобы на дуршлаг, а затем поместите в кастрюлю, залейте 1 стаканом кипятка.

  • Варите 60-90 минут на среднем огне, добавив соль и специи по вкусу.

  • По окончании процесса дайте крупе настояться на протяжении 15-20 минут и подавайте к столу.

Хумус

Арабское блюдо в виде соуса или пасты из нута и тахини (молотого кунжутного семени) издавна подается в качестве дополнения к основным блюдам. Хумус отличается высокой питательностью, он богат углеводами, а его непревзойденный ореховый вкус не оставляет равнодушным никого.

Ингредиенты:

  • турецкий горох — 200 г;

  • чеснок — 3 зубка;

  • сок лимона –100 мл;

  • паста тахини –100 г;

  • оливковое масло –120 мл;

  • перец чили или другие специи — по вкусу.


Способ приготовления:

  • Замочите турецкий горох на ночь в воде из расчета 1 стакан крупы на 4 стакана воды.

  • Слейте жидкость, залейте кипятком и отварите крупу в течение 40 минут на среднем огне.

  • Удалите жидкость, остудите горох.

  • Нарежьте мелко чеснок. Поместите нут, чеснок, лимонный сок и оливковое масло в блендер, измельчите.

  • Приправьте блюдо по вкусу восточными специями и подавайте к столу с бутербродами и овощами, нарезанными крупной соломкой.

Каша


Ароматная, сытная каша не оставит равнодушным ни одного гурмана. К тому же, блюдо порадует и тех, кто находится на диетическом питании, ведь калорийность турецкого гороха ниже, чем некоторых других видов бобовых растений, а польза нута доказана врачами. Данный рецепт может стать отличной основой для приготовления других, не менее вкусных угощений — стоит только добавить любимые овощи и специи.

Ингредиенты:

  • турецкий горох — 1 ст.;

  • вода — 750 мл;

  • масло растительное –10 мл;

  • лук –1 шт.;

  • морковь –1 шт.;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • соль, специи — на вкус.

    Способ приготовления:

    • Тщательно промойте крупу и залейте водой. Дайте настояться в течение 12 часов.

    • Очистите овощи, порежьте соломкой.

    • Обжарьте перец, лук и морковь на среднем огне до мягкости.

    • Залейте горох кипятком, поставьте на огонь и варите 30 минут до готовности.

    • Как только крупа сварится, добавьте овощное ассорти, размешайте.

    • Приправьте специями, солью по вкусу и потомите еще 5-7 минут.

    Суп

    Многие хозяйки часто задаются вопросом: нут — что это такое, как приготовить крупу правильно и вкусно? Начните знакомство с данным видом бобовых с приготовления супов. Преимуществом рецепта является то, что блюдо получается наваристым, сытным, с успехом заменяет приевшийся некоторым гороховый суп. К тому же, такое угощение можно дополнить любыми специями, ароматными травами — крупа нут универсальна.

    Ингредиенты:

    • нут — 250 г;

    • картофель — 3 шт.;

    • лук — 1 шт.;

    • морковь — 1 шт.;

    • чеснок — 3 зубчика;

    • зелень — по вкусу;

    • овощной бульон — 3 л;

    • растительное масло — 60 мл.


    Способ приготовления:

    • Промойте нут, залейте холодной водой на 8 часов. По истечении этого времени откиньте крупу на дуршлаг, дайте стечь жидкости.

    • Поместите горох в емкость с овощным бульоном, доведите до полуготовности в течение 15-20 минут.

    • Картофель освободите от кожуры, нарежьте кубиками, добавьте в суп.

    • Овощи очистите, нарежьте соломкой, спассеруйте на растительном масле.

    • Соедините все компоненты, добавьте специи, лавровый лист, соль по вкусу. Томите на слабом огне 5-7 минут.

    • Готовое блюдо подавайте с рублеными чесноком и зеленью.

    Фалафель

    Не все хозяйки знают, как готовить это потрясающее блюдо из нута, богатое белком. Фалафель сродни фаст-фуду, но его польза для организма просто неоценима. Подают вкусную закуску с йогуртом, начиняют фалафелем питу, сочетают с мелко рубленой мятой и соусом фуль из фасоли. Одно только фото закуски вызывает неудержимый аппетит и желание поскорее отведать фалафель.

    Ингредиенты:

    • нут — 250 г;

    • лук –1 головка;

    • кинза, петрушка — по 30 г;

    • тахини — 70 г;

    • мука –50 г;

    • кунжут — 50 г;

    • лимон (сок) –1 ст.л.;

    • сода — щепотка;

    • чеснок — 5 зуб.;

    • зира, кориандр — по 1 ч.л.;

    • йогурт без наполнителей– 30 мл.


    Способ приготовления:

    • Замочите турецкий горох на 4-5 часов в прохладной воде.

    • Затем измельчите его с помощью блендера.

    • В отдельной емкости смешайте рубленый чеснок, лук, специи, зелень, соду.

    • Смешайте компоненты, тщательно размешайте. Дайте постоять 30 минут.

    • Добавьте в массу муку. Скатайте небольшие шарики, обваляйте в кунжуте.

    • Обжарьте в небольшом количестве масла до румяного цвета. Подавайте с йогуртом.

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