Турецкий горох нут: состав, полезные свойства и пошаговые рецепты приготовления блюд
Древнейшую бобовую культуру нут традиционно используют в восточной кухне, пишет sovets.net „Нут — что это такое?“ — этот вопрос часто можно услышать от покупателей в магазинах, и продавцы объясняют, как правильно использовать полезные свойства растения. Нут настолько универсален, что применяется для приготовления супов, каш и даже конфет. Попробуйте разнообразить свое повседневное меню — узнайте, что такое нут и как его готовить.
Чем отличается нут от гороха
Растения являются „родственниками“, но нут (турецкий горох) все же отличается от обычного своим витаминным составом — значительно превосходит собрата по содержанию аминокислот и белка. Особенностью данного вида бобовых является и то, что крупу нужно предварительно вымачивать, так как кожура зерен очень плотная. Если правильно приготовить турецкий горох нут, можно получить вкусное, маслянисто-бархатное блюдо с приятной ореховой ноткой.
Чем полезен нут
Благодаря повышенному содержанию витаминов, минеральных веществ и аминокислот, этот вид бобовых пользуется большой популярностью у восточных народов. Употребление проростков нута и традиционных блюд из крупы способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, избавляет от вредного холестерина, положительно влияет на зрение. Данный вид гороха положительно влияет на потенцию у мужчин, стимулирует деятельность кишечника. Важно знать, чем полезен нут для женщин: высокое содержание железа делает его незаменимым элементом питания во время лактации.
С чем едят нут
Если вы являетесь адептом здорового питания или часто находитесь на диетах, вам стоит обязательно включать данный вид бобовых в свой рацион. Интересно, что нут может заменять мясо благодаря высокому содержанию белка, что очень ценится в веганской и вегетарианской кухнях. Существует множество блюд из этого вида гороха: его жарят и варят, готовят закуски, гарниры и вкуснейшие супы, а пророщенный нут используют при приготовлении витаминных коктейлей и салатов.
Как приготовить нут
Самый полезный способ приготовления нута — прорастить его. Сделать это легко, засыпав крупу в банку и немного залив водой — через некоторое время появятся целебные ростки. Что такое нут в кулинарии и с чем его едят? Самыми популярными блюдами из турецкого гороха являются, пожалуй, закуски хумус и фалафель. Для их приготовления традиционно крупу замачивают на ночь, а затем измельчают до пастообразного состояния.
Очень часто из него готовят ароматный плов, добавляют в долму и пирожки, а жареные бобы являются одной из любимейших закусок на Востоке. Нутовая мука активно используется в кондитерском деле, пюре из бобов можно часто встретить в блюдах индийской кухни, кулинарии Азии. Фото и видео-рецепты приготовления этих угощений в изобилии представлены в интернете и кулинарных книгах.
Отварной нут
Это вегетарианское блюдо может отлично разнообразить повседневный стол. Отварной нут богат растительной клетчаткой, пищевыми волокнами, благодаря чему его рекомендуют детям. Приготовление начинают с замачивания, что позволяет размягчить слишком плотную шкурку гороха. На этот процесс уйдет не менее 4 часов (лучше замочить на ночь). Готовое блюдо можно использовать в качестве гарнира, а также дополнять специями, приправами, начинять выпечку.
Ингредиенты:
нут –1 ст.;
вода — 4 ст.;
соль — 1 ч. л.;
специи по вкусу.
Способ приготовления:
Переберите горох, удалив испорченные зерна. Тщательно промойте.
Поместите бобы в глубокую емкость, залейте водой. Оставьте на 4-12 часов.
Откиньте бобы на дуршлаг, а затем поместите в кастрюлю, залейте 1 стаканом кипятка.
Варите 60-90 минут на среднем огне, добавив соль и специи по вкусу.
По окончании процесса дайте крупе настояться на протяжении 15-20 минут и подавайте к столу.
Хумус
Арабское блюдо в виде соуса или пасты из нута и тахини (молотого кунжутного семени) издавна подается в качестве дополнения к основным блюдам. Хумус отличается высокой питательностью, он богат углеводами, а его непревзойденный ореховый вкус не оставляет равнодушным никого.
Ингредиенты:
турецкий горох — 200 г;
чеснок — 3 зубка;
сок лимона –100 мл;
паста тахини –100 г;
оливковое масло –120 мл;
перец чили или другие специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Замочите турецкий горох на ночь в воде из расчета 1 стакан крупы на 4 стакана воды.
Слейте жидкость, залейте кипятком и отварите крупу в течение 40 минут на среднем огне.
Удалите жидкость, остудите горох.
Нарежьте мелко чеснок. Поместите нут, чеснок, лимонный сок и оливковое масло в блендер, измельчите.
Приправьте блюдо по вкусу восточными специями и подавайте к столу с бутербродами и овощами, нарезанными крупной соломкой.
Каша
Ароматная, сытная каша не оставит равнодушным ни одного гурмана. К тому же, блюдо порадует и тех, кто находится на диетическом питании, ведь калорийность турецкого гороха ниже, чем некоторых других видов бобовых растений, а польза нута доказана врачами. Данный рецепт может стать отличной основой для приготовления других, не менее вкусных угощений — стоит только добавить любимые овощи и специи.
Ингредиенты:
турецкий горох — 1 ст.;
вода — 750 мл;
масло растительное –10 мл;
лук –1 шт.;
морковь –1 шт.;
болгарский перец — 1 шт.;
соль, специи — на вкус.
Способ приготовления:
Тщательно промойте крупу и залейте водой. Дайте настояться в течение 12 часов.
Очистите овощи, порежьте соломкой.
Обжарьте перец, лук и морковь на среднем огне до мягкости.
Залейте горох кипятком, поставьте на огонь и варите 30 минут до готовности.
Как только крупа сварится, добавьте овощное ассорти, размешайте.
Приправьте специями, солью по вкусу и потомите еще 5-7 минут.
Суп
Многие хозяйки часто задаются вопросом: нут — что это такое, как приготовить крупу правильно и вкусно? Начните знакомство с данным видом бобовых с приготовления супов. Преимуществом рецепта является то, что блюдо получается наваристым, сытным, с успехом заменяет приевшийся некоторым гороховый суп. К тому же, такое угощение можно дополнить любыми специями, ароматными травами — крупа нут универсальна.
Ингредиенты:
нут — 250 г;
картофель — 3 шт.;
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
зелень — по вкусу;
овощной бульон — 3 л;
растительное масло — 60 мл.
Способ приготовления:
Промойте нут, залейте холодной водой на 8 часов. По истечении этого времени откиньте крупу на дуршлаг, дайте стечь жидкости.
Поместите горох в емкость с овощным бульоном, доведите до полуготовности в течение 15-20 минут.
Картофель освободите от кожуры, нарежьте кубиками, добавьте в суп.
Овощи очистите, нарежьте соломкой, спассеруйте на растительном масле.
Соедините все компоненты, добавьте специи, лавровый лист, соль по вкусу. Томите на слабом огне 5-7 минут.
Готовое блюдо подавайте с рублеными чесноком и зеленью.
Фалафель
Не все хозяйки знают, как готовить это потрясающее блюдо из нута, богатое белком. Фалафель сродни фаст-фуду, но его польза для организма просто неоценима. Подают вкусную закуску с йогуртом, начиняют фалафелем питу, сочетают с мелко рубленой мятой и соусом фуль из фасоли. Одно только фото закуски вызывает неудержимый аппетит и желание поскорее отведать фалафель.
Ингредиенты:
нут — 250 г;
лук –1 головка;
кинза, петрушка — по 30 г;
тахини — 70 г;
мука –50 г;
кунжут — 50 г;
лимон (сок) –1 ст.л.;
сода — щепотка;
чеснок — 5 зуб.;
зира, кориандр — по 1 ч.л.;
йогурт без наполнителей– 30 мл.
Способ приготовления:
Замочите турецкий горох на 4-5 часов в прохладной воде.
Затем измельчите его с помощью блендера.
В отдельной емкости смешайте рубленый чеснок, лук, специи, зелень, соду.
Смешайте компоненты, тщательно размешайте. Дайте постоять 30 минут.
Добавьте в массу муку. Скатайте небольшие шарики, обваляйте в кунжуте.
Обжарьте в небольшом количестве масла до румяного цвета. Подавайте с йогуртом.