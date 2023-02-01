Турецкий горох нут: состав, полезные свойства и пошаговые рецепты приготовления блюд

Чем отличается нут от гороха



Растения являются „родственниками“, но нут (турецкий горох) все же отличается от обычного своим витаминным составом — значительно превосходит собрата по содержанию аминокислот и белка. Особенностью данного вида бобовых является и то, что крупу нужно предварительно вымачивать, так как кожура зерен очень плотная. Если правильно приготовить турецкий горох нут, можно получить вкусное, маслянисто-бархатное блюдо с приятной ореховой ноткой.

Чем полезен нут



Благодаря повышенному содержанию витаминов, минеральных веществ и аминокислот, этот вид бобовых пользуется большой популярностью у восточных народов. Употребление проростков нута и традиционных блюд из крупы способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, избавляет от вредного холестерина, положительно влияет на зрение. Данный вид гороха положительно влияет на потенцию у мужчин, стимулирует деятельность кишечника. Важно знать, чем полезен нут для женщин: высокое содержание железа делает его незаменимым элементом питания во время лактации.

С чем едят нут



Если вы являетесь адептом здорового питания или часто находитесь на диетах, вам стоит обязательно включать данный вид бобовых в свой рацион. Интересно, что нут может заменять мясо благодаря высокому содержанию белка, что очень ценится в веганской и вегетарианской кухнях. Существует множество блюд из этого вида гороха: его жарят и варят, готовят закуски, гарниры и вкуснейшие супы, а пророщенный нут используют при приготовлении витаминных коктейлей и салатов.

Как приготовить нут



Самый полезный способ приготовления нута — прорастить его. Сделать это легко, засыпав крупу в банку и немного залив водой — через некоторое время появятся целебные ростки. Что такое нут в кулинарии и с чем его едят? Самыми популярными блюдами из турецкого гороха являются, пожалуй, закуски хумус и фалафель. Для их приготовления традиционно крупу замачивают на ночь, а затем измельчают до пастообразного состояния.