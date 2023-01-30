Максимально нежно: мясной рулет с неожиданной начинкой
Рецепт мясного рулета, приготовление которого не требует особых усилий. А результат получается превосходным.
Ингредиенты
Свинина - 1,5-2 килограмма
Брусника - 200 граммов
Чеснок - 7-10 зубчиков
Соль по вкусу
Перец черный молотый
Минеральная вода
Приготовление
На самом деле приготовление любого блюда начинается еще в магазине в тот самый момент, когда вы выбираете необходимые продукты. Выбору мяса нужно уделить особое внимание. Оно должно быть свежим, запах вкусным, внешний вид красивым, цвет нежным. Если есть малейшие сомнения, не берите. Понадобится относительно большой кусок, который вы сможете слегка отбить, а затем свернуть в рулет. А теперь начинаем.
Мясо нужно слегка отбить, чтобы кусок стал более плоским для удобства скручивания и, конечно же, нежным. Слегка посолите, поперчите, положите в удобную миску. Сильно солить не нужно, а можно и вовсе обойтись без соли, так как соль способствует выведению мясного сока наружу, а нам нужно, чтобы он остался внутри, чтобы мясо не получилось слишком сухим. Затем залейте мясо минеральной водой. Она послужит отличным маринадом, который позволит сделать мясо более мягким.
Пока мясо маринуется, готовим начинку. Ягоды брусники пропускаем через блендер. Чистим чеснок, выдавливаем в брусничное пюре, все тщательно перемешиваем.
Расправляем мясо на разделочной доске, равномерно распределяем бруснику с чесноком и скручиваем рулет.
После этого рулет дополнительно перевязываем кулинарной нитью и отправляем в духовку.
Прежде чем ставить мясо духовку нужно разогреть до максимальной температуры. Затем ставим противень с мясом, а температуру сразу же снижаем до 160 градусов. Так на мясе быстрее образуется корочка, которая не позволит мясному соку вытечь. Через полтора часа-два часа мясной рулет будет готов.
Источник: rambler