Максимально нежно: мясной рулет с неожиданной начинкой

Мясо нужно слегка отбить, чтобы кусок стал более плоским для удобства скручивания и, конечно же, нежным. Слегка посолите, поперчите, положите в удобную миску. Сильно солить не нужно, а можно и вовсе обойтись без соли, так как соль способствует выведению мясного сока наружу, а нам нужно, чтобы он остался внутри, чтобы мясо не получилось слишком сухим. Затем залейте мясо минеральной водой. Она послужит отличным маринадом, который позволит сделать мясо более мягким.