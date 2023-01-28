Мужчинам на заметку: что важно женщинам в отношениях

„Женщина больше обращает внимание на детали, потому что так устроено, дано природой. Работая с людьми, я вижу, что женщины так устроены, они настроены на то, чтобы обустраивать себя, свою жизнь и все, что вокруг себя, и быть внимательной к деталям. Для нее из деталей складывается комфорт. Эмоции женщины зависят от деталей, которые ее окружают. И на мужчину, как на фокус, соответственно женщина и свое эмоциональное состояние проецирует, она за ним смотрит, она на детали обращает внимание“, — пояснила Софья Сулим.

Она добавила, что если уже есть какое-то недоверие, то есть и „пунктик“, что нужно направлять внимание на партнера и больше его контролировать, потому что для нее это может быть небезопасно и женщина не хочет потом испытать определенные чувства или попасть в какую-то плохую ситуацию.

„Предпосылки тут могут быть с двух сторон: первое – ее неуверенность, связанная с темой отношений, корни которой идут к отношениям матери и отца, а второе – женщина выбирает такого партнера, который ей предоставляет возможность чувствовать себя неуверенно, который может вести себя так, что либо он в реальности изменяет, либо просто манипулирует так“, — заключила специалист.