ГАЛЕРЕЯ | Посмотрите, чем эстонская команда удивила жюри на крупнейшем в мире поварском конкурсе

В тройку лидеров вошли Дания (первое место), Норвегия (второе место) и Венгрия (третье место). Приз детского жюри достался Япония.

Кандидат от Эстонии Александр Гуреев представил миру эстонскую кухню, использовав в своих конкурсных блюдах черный хлеб Muhu Pagarid, яблочный уксус и сидр, а также овощи с небольших хуторов.

Кандидат от Эстонии Александр Гуреев: „Мы сохраняли спокойствие на протяжении всего конкурса. Выступление прошло очень хорошо, я и моя команда довольны. Все прошло по плану, и мы уложились точно в срок – как только время истекло, мы подняли руки и были готовы представить меню жюри“.

Президент Bocuse d’Or Estonia Дмитрий Демьянов: „В этом году дети также дегустировали конкурсное меню. Я считаю, что это очень хороший подход – нам нужно воспитать новое поколение, ценящее качественную еду. Эстония сделала все возможное! Это выдающееся достижение для нас, особенно если учесть, что в этом году соперники были очень сильными“.

Член жюри Анти Лепик, представляющий Эстонию: „В целом, уровень был очень хорошим. На мой взгляд, страны Северной Европы, как обычно, были на особенно высоком уровне. На этот раз проблема заключалась в соли: одни команды пересолили рыбу, другие – недосолили. Конечно, я не мог поставить баллы эстонской команде, но, попробовав их конкурсные блюда, могу их только похвалить“.

В финале было обязательным предложить жюри меню из трех блюд с использованием тыквы и куриных яиц. Кроме того, повара должны были представить конкурсное блюдо на подносе, ингредиентами которого были морской черт, мидии и морские гребешки.

Дизайн сервировочного подноса эстонской команды был вдохновлен морем, моряками и викингами. Авторы подноса — художники Ристо Тали и Таави Теэвет.

Проект поддерживается Европейским фондом регионального развития, Фондом

предпринимательства и инноваций Эстонии и Visit Estonia.