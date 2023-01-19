Амбициозные планы: европейская индустрия моды пытается стать более „зеленой“ и инклюзивной

Представители Европейского альянса моды уверены, что устойчивые инициативы вкупе с цифровой трансформацией, инновациями и образовательной деятельностью на рынке труда станут движущей силой для более осознанного производства в индустрии моды. С целью ускорить переходный процесс, EFA также уделит особое внимание межкультурному обмену и взаимодействию между специалистами творческих профессий, а также поддержке молодых талантов как одному из ключевых катализаторов перемен.

Придерживаясь заданного курса, во время встречи на Гран-Канарии были определены „четыре столпа“, на которых основываются целевые меры: устойчивость, образование, политика и инновации.

Одна из основных тем встречи — „Зеленое соглашение“, сформулированная председателем Европейском комиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2019 году о сокращении выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году, для достижения чего, согласно позиции EFA, индустрия моды также незамедлительно должна внести свой вклад. Тем самым, Европейский альянс моды ставит целью создание экологически нейтральной, устойчивой, нетоксичной текстильной промышленности, а также повысить осведомленность производителей, дизайнеров и потребителей текстильной промышленности.

Целью саммита, участие в котором приняли 59 представителей из 23 европейских стран, стало обсуждение и согласование комплекса мер и действий, нацеленных на поддержку и продвижение процесса трансформации индустрии моды в Европе. В составе Альянса 29 организаций, в том числе советы моды, научно-исследовательские и образовательные учреждения, организаторы ведущих мировых Недель моды (Парижской, Миланской, Лондонской, Копенгагенской, а также Недели моды в Риге и других городах). В общей сложности страны-участники представляют более 10 000 европейских компаний в сфере моды, от микро предприятий до крупных корпораций.

По приглашению организаций Гран-Канарии Moda Calida и государственного агентства Cabildo de Gran Canaria, члены Европейского альянса моды, основанного во Франкфурте в июне 2022 года, собрались в Маспаломасе 19 и 20 октября. Первый саммит стран-участниц EFA состоялся в период проведения Gran Canaria Swim Week — единственной Недели пляжной моды в Европе.

„Мода выходит за рамки рыночной торговли, она часть культуры. Мы находимся в условиях рыночной экономики; но это в не меньшей степени касается и тех, кто не работает в этой индустрии, чтобы осознать, какое влияние креативная мода оказывает на устойчивое развитие в глобальном масштабе“, - сказал президент Французской федерации высокой моды Паскаль Моранд.

В период с 2023 по 2027 год Европейский альянс моды будет воплощать поставленные цели, основываясь на четырех основных принципах:

Определение этического, социального и устойчивого кодекса поведения для членов EFA и индустрии моды в целом. Реализация „Зеленого соглашения“ для деятелей индустрии моды в Европе в культурном и бизнес-аспектах. Соглашение основано на европейской эко-системе замкнутого цикла с использованием общей базы данных и единой системе измерения этих данных. Создание и внедрение устойчивого и технологического обучения и практики социальной и культурной ответственности для ключевых заинтересованных сторон EFA. Расширить возможности для поколения Z и новых поколений, как движущих сил в процессе цифровой, замкнутой и социальной реорганизации индустрии моды.

Участники саммита согласились с тем, что для стимулирования изменений, новое видение и цели EFA должны быть воплощены в конкретные сроки и подкреплены планом на ближайший два-три года, принимая во внимание политическую и экономическую повестки.

„Мы стоим на пути формирования дизайнеров нового поколения, уже изначально строящих свой бизнес на новых эко-ценностях. Неделя моды — это точка соприкосновения профессионалов индустрии и потребителей, и этот момент нужно использовать с максимальной пользой, чтобы доносить до потребителя эти новые ценности, а также разъяснять, что за этим стоит“, - сказала президент Балтийской федерации моды и организатор Riga Fashion Week Елена Страхова.

В 2023 году EFA проведет общеевропейский опрос организаций-участников, чтобы изучить потребности и проблемы микро-, малых, средних и крупных предприятий, работающих в индустрии моды, а также в сфере образования, исследований и смежных промышленных отраслях. Информация, полученная в результате опроса, позволит EFA разработать новую политику, основанную на приоритетах, отвечающих действующему законодательству, вытекающему, среди прочего, из стратегии ЕК в области устойчивости и переработки текстиля, а также новую политику и программы поддержки моды и творческих индустрий в ЕС. Цель состоит в том, чтобы дать заинтересованным сторонам лучшее понимание европейского права, поскольку это та область, в которой многие творческие предприниматели до сих пор „теряются в догадках“.

„Наша миссия состоит в том, чтобы рассказать потребителям и брендам моды о том, что значит быть устойчивым и придавать большое значение творчеству, подчеркивая нашу признательность всем людям, за этим стоящим. Одна из основных задач EFA — вовлечь бренды участников альянса, чтобы они рассказывали о том, как создаются их продукты, будучи представителями нового видения моды будущего. Работая вместе в альянсе, мы на собственном примере сможем показать другим отраслям, чего можно достичь, работая сообща“, - сказал председатель Национальной палаты итальянской моды Карло Капаза.