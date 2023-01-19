Мода и стиль
19.01.2023, 14:00

Бунтарка, икона моды, легенда! В Таллинне можно будет посмотреть документальный фильм о покойной Вивьен Вествуд

 
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ФОТО: PATRICK KOVARIK | Scanpix

Фестиваль модного кино MoeKunstiKino специальным показом отдает дань уважения легендарному дизайнеру Вивьен Вествуд, которая скончалась в декабре прошлого года. Документальный фильм „Вествуд: панк, икона, активист“ будет показан в кинотеатре Sõprus 25 января.

„Вивьен Вествуд оказала несоразмеримое ни с чем влияние на мир моды, и с ее уходом эта сфера, несомненно, станет намного скучнее“, — говорит руководитель MoeKunstiKino Хелен Салувеэр. „Когда мы впервые показали этот документальный фильм на фестивале 5 лет назад, мы собрали немало залов. Мы даем любителям моды возможность еще раз погрузиться в работу потрясающего творца, и специальным показом мы отдаем дань уважения Вествуд“.

Дама Вивьен Вествуд была великой леди панка и рока: провокационной, вызывающей и заботящейся об экологии королевой моды и одним из наиболее влиятельных первопроходцев-инфлюэнсеров в новейшей истории моды. В фильме прослеживается путь Вествуд к успеху и славе, ее творческое мастерство, общественная активность и культурно-историческое значение.

Специальный показ MoeKunstiKino состоится 25 января в 18:00 в таллиннском кинотеатре Sõprus. Фильм будет показан на английском языке. Билеты в продаже в кассах кинотеатра и на сайте www.kinosoprus.ee.

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