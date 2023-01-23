Названа самая популярная прическа января 2023 года

Согласно отчету компании LookFantastic, количество поисковых запросов со словами „рубленый боб“ выросли на 550 процентов с начала 2023 года. Эксперты связывают растущую востребованность стрижки с популярностью актрисы Дженны Ортеги, которая неожиданно прославилась благодаря сериалу „Уэнсдей“ компании Netflix, передает rambler.

По словам парикмахера Дэна Стейнвела, данная прическа идеально подойдет любому типу волос. Плюс ко всему, специалист подчеркнул, что боб универсален и не требует тщательной укладки. „Просто дайте волосам высохнуть естественным путем — самый лучший способ укладки боба“, — высказался он в заключение.

Премьера „Уэнсдэй“ состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс. В конце ноября проект Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix.