Ученые выяснили, почему женщины по всему миру все чаще отказываются от замужества

Авторы нового исследования проанализировали жизненные истории и истории браков женщин по всему миру за несколько лет.

Среди основных причин отказа женщин от брака такие: независимость, возможность иметь несколько сексуальных партнёров, расширение карьерных возможностей и большая безопасность. Последний пункт обусловлен тем, что во многих странах распространена проблема домашнего насилия, сообщает rambler.