19.01.2023, 10:00
Ученые выяснили, почему женщины по всему миру все чаще отказываются от замужества
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Количество регистраций браков падает по всему миру. Учёные попытались ответить на вопрос, почему так происходит.
Авторы нового исследования проанализировали жизненные истории и истории браков женщин по всему миру за несколько лет.
Среди основных причин отказа женщин от брака такие: независимость, возможность иметь несколько сексуальных партнёров, расширение карьерных возможностей и большая безопасность. Последний пункт обусловлен тем, что во многих странах распространена проблема домашнего насилия, сообщает rambler.