„Наступает переоценка“: психологи объяснили, из-за чего разводятся пары со стажем

Тут-то и начинаются проблемы – супруги вдруг обнаруживают, что разговаривать им не о чем, а единственным связующим звеном между ними долгое время был ребёнок. Выясняется, что у супругов не осталось общих интересов и они давным-давно стали друг для друга посторонними людьми.

Многие семьи не выдерживают испытания повзрослевшими детьми. Пока ребёнок в семье, все родительские мысли только о нём – сначала пелёнки и бессонные ночи, потом заботы, в какую школу отдать, во что одеть, как проверить уроки, где взять деньги на репетиторов и учёбу. Эти повседневные хлопоты поглощают супругов целиком и полностью, и времени друг на друга у них остаётся не так много. Но вот в один прекрасный день чадо становится взрослым и вылетает из родительского гнезда.

Через год новая жена родила ему дочь. Он ходил совершенно шальной от счастья и говорил, что нашёл рецепт своей молодости.

„Был бы сын маленький, я бы, наверное, ничего такого себе не позволил, – оправдывался он. А так… У Серёги теперь своя жизнь. Почему бы мне собственной не заняться? Сил-то ещё – ого-го!“

В результате и те и другие всё чаще посматривают налево. И нередко лёгкая интрижка перерастает в серьёзное чувство. Бороться с ним особых причин не находится – дети выросли, самое время заняться обустройством собственной жизни.Мой приятель ушёл из семьи в 45 лет. Как-то подвозил на машине 25-летнюю девушку. На прощание взял телефон, позвонил, предложил встретиться. Вскоре понял, что влюбился по уши…

Муж или жена представляются „давно прочитанной книгой“. Жизнь кажется слишком привычной, предсказуемой, а главное – прожитой совсем не так, как хотелось когда-то. Многие начинают думать, что в своё время совершили ошибку при выборе спутника жизни. Женщины принимаются завидовать подругам, у которых более удачливые мужья, мужчинам хочется ещё раз начать всё сначала.

Одна из серьёзных угроз для многолетних браков – кризис среднего возраста. Переоценка ценностей, неизбежная в это время, распространяется и на семью, пишет rambler .

„Когда-то взгляды совпадали, было много общего, что нас сближало, – пишет в сети одна из таких бывших жён. – А со временем всё поменялось вплоть до наоборот. Можно было, конечно, терпеть друг друга из страха что-то менять, но зачем? Мы решили расстаться. И я ни разу за эти два года не пожалела о нашем решении“.

Не секрет, что порой супруги по сути просто терпят друг друга, живя вместе ради детей или из-за страха перед разводом. Но дети вырастают, и необходимость жертвовать собой отпадает.

Моя знакомая развелась с мужем в 50 лет. Он и раньше был любителем выпить, а тут, лишившись работы, и вовсе сорвался с катушек. Решив, что больше не обязана строить из себя мать Терезу, она подала на развод.

Мама моей бывшей одноклассницы объявила мужу о разводе на следующий день после свадьбы их дочери.

„Всю жизнь я его волокла на себе, чтобы у дочери была настоящая семья. Теперь я свободна“, – объяснила она своё решение.

После развода она очень быстро превратилась из затюканной жизнью, вечно угрюмой тётки в обаятельную даму постбальзаковского возраста.

„Девчонки, хоть немного нормальной жизнью поживу!“ – делилась она с подружками.

„Часто женщина живёт по принципу „стерпится – слюбится“, – объясняет сексолог Сергей Артифексов. – Она старается не обращать внимания на какие-то недостатки мужа, надеясь, что со временем сумеет его переделать. А потом понимает, что он не изменится, а если и изменится, то только в худшую сторону. И она думает: „А на фига козе баян?“. Тем более, что сейчас многие женщины самостоятельны в материальном плане. Они могут сами о себе позаботиться, и с утверждением „мне незачем всё это терпеть!“ согласны большинство из них“.

„Наступает переоценка… Раз дети выросли, зачем и дальше терпеть рядом с собой это убожище? Женщина начала себя уважать и, оказывается, есть кто-то, кому она ещё может быть интересна…“ – откровенничает одна из участниц интернет-форума.

Подобная переоценка происходит и у мужчин.