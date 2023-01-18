Science Advances: крепкие связи с семьей способствуют здоровью и психическому благополучию

Психиатры проанализировали данные более чем 13 тыс. человек из 122 стран, собранные во время карантина. С помощью опросов ученые оценили социальные связи людей с их семьями и друзьями. Ученые выяснили, что люди, у которых были крепкие семейные узы, чаще мыли руки, соблюдали социальную дистанцию и носили защитные маски во время пандемии.