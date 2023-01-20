4 проверенных рецепта от зимних простуд

Поддержать организм и иммунитет в тонусе в зимнее время будет легче благодаря натуральным ингредиентам, сделать которые может каждый у себя дома. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют также узнать о том, как сохранить собственную энергетику благодаря согревающим напиткам.

1. Отличной профилактикой простудных заболеваний станет крупнолистовой черный чай, в который добавляют имбирь, ягоды калины, пара листочков мяты и порошок аптечной ромашки. Смесь заваривают и пьют с медом. Пить настой лучше с утра, так как он повышает энергетику и тонус, что пригодится для активной работы над запланированными проектами.

2. Укрепить иммунитет в зимний период поможет и такой настой: на литр кипятка добавляют по чайной ложке кардамона, листьев смородины, брусники и малины и шиповника, сок лимона по вкусу. Такой отвар можно пить в течение всего дня, а также брать с собой на каток или длительную прогулку в парке. По желанию в напиток добавляют сахар или сахарозаменитель.

3. Удивительными свойствами обладает и куркума. Ее широко используют в индийской медицине. Для напитка понадобятся: горячее молоко, немного куркумы, натертый имбирь, кардамон и столовая ложка меда. Напиток обладает противовоспалительными и укрепляющими свойствами, которые ценятся как профилактика простудных заболеваний, так и являются частью лечения при простуде.

4. Отличным средством станет и облепиховый чай. Свежие или замороженные ягоды обладают кипятком, затем добавляют сок апельсина, несколько листьев мяты, мед и имбирь. Такой напиток отлично справляется с укреплением иммунитета, поднимает настроение и общий тонус организма. Пить его можно в любое время суток.

Профилактика заболеваний включает в себя не только народные и проверенные рецепты, но и здоровый образ жизни. Физическая активность, здоровый сон, закаливание и отказ от вредных привычек также помогают поддерживать иммунитет на высоком уровне и с легкостью обходить простуды стороной.