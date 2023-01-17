5 зимних завтраков для здоровья

Еда — это не только топливо для нашего организма, но и источник хорошего настроения, энергии и здоровья. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какие завтраки не отнимут много времени, но при этом станут источником сил, обеспечат необходимую энергию и станут зарядом бодрости на весь день, что особенно важно в зимний период.

Тосты с авокадо

Прекрасной альтернативой каше станут тосты, приготовить которые можно в течение 10 минут. Тосты можно сделать и на сковороде, обжарив цельнозерновой хлеб с двух сторон до румяной корочки без масла. Теплые кусочки хлеба смазывают авокадо, кладут лист зелени (например, салат „Айсберг“), сверху добавляют кусочек красной рыбы или яйцо-пашот. Дополнит завтрак отвар целебных трав или чай на основе ягод.

Омлет с грибами

Вкусный завтрак, богатый витаминами, обеспечит отличное настроение и восполнит запас микроэлементов. Небольшое количество грибов обжаривают на оливковом масле, заем добавляют взбитые со сметаной или молоком яйца. Подавать завтрак принято с зеленью и твердыми сортами сыра. Его можно нарезать тонкими пластинами или натереть на омлет. По желанию можно сбрызнуть готовое блюдо соком лимона, а также добавить свежий лук, руколу, салатные листья, огурцы и помидоры.

Холодная каша

Еще один быстрый рецепт, не отнимающий много времени — каша. Для приготовления понадобятся: небольшая стеклянная емкость с крышкой, молоко (его можно заменить на натуральный йогурт), ягоды или фрукты. Рецепт прост: в банку засыпают крупные овсяные хлопья, заливают их молоком и добавляют банан, сухофрукты, орехи или ягоды. Подсластить кашу без вреда для здоровья поможет мед или сахарозаменитель. На ночь емкость закрывают крышкой, не забыв аккуратно перемешать ингредиенты, а с утра наслаждаются вкусным и полезным завтраком.

Гранола