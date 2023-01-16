Этичность и транссезонность. Какой видят моду нынешней зимы эстонские и латвийские бренды?

Nolo

Пандемия и затем война отразились в том числе в нашем отношении к одежде: сегодня многие следуют принципу эссенциализма и выбирают базовую универсальную одежду. Принимая это во внимание, дизайнер одного из самых известных латвийских брендов Виктория Йонине в этом сезоне предлагает качественный базовый гардероб, декоративные детали и украшения сведены к минимуму. Цвета – черный, белый, малиновый.