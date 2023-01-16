16.01.2023, 14:00
Этичность и транссезонность. Какой видят моду нынешней зимы эстонские и латвийские бренды?(2)
ФОТО: | Riga Fashion Week
Больше качественной практичной классики и натуральных тканей, меньше аксессуаров. И при этом много эффектных высоких разрезов и „голой“ моды. Цвета в основном темные, приглушенные, из ярких – зеленый и красный. Плюс немного пайеток. Такой будет мода нынешней зимы по версии Рижской недели моды, пишет журнал JANA Luxury.
Nolo
Пандемия и затем война отразились в том числе в нашем отношении к одежде: сегодня многие следуют принципу эссенциализма и выбирают базовую универсальную одежду. Принимая это во внимание, дизайнер одного из самых известных латвийских брендов Виктория Йонине в этом сезоне предлагает качественный базовый гардероб, декоративные детали и украшения сведены к минимуму. Цвета – черный, белый, малиновый.