Итоги „Рождественского благовеста“ Радио 4: второй результат за 30 лет работы акции

Пожертвованная радиослушателями сумма в 22 665 евро оказалась вторым по величине результатом за все годы работы благотворительной акции Радио 4 „Рождественский благовест“.

Надеемся, что теперь у детей в опорном центре Päikesekiir очень скоро появится игровая площадка, которую они так ждут.

Команда Радио 4 от всей души благодарит своих слушателей за многолетнюю поддержку детей с проблемами здоровья по всей Эстонии!

Впервые передачи „Рождественского благовеста“ вышли в эфир в декабре 1993 года. Тогда помощь была оказана детям, страдающим от лейкемии. В последующие годы на собранные средства детдома, спецшколы, больницы и детские центры для особых детей приобретали сложную медицинскую аппаратуру, специализированный транспорт, обучающее и реабилитационное оборудование.

География адресатов акции весьма широка – Тарту и Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве, Карула и Вильянди, Пярну и Имасту, Хаапсалу и Нарва-Йыэсуу, Тахева и Кохтла-Нымме, Нарва и Тапа, Тудулинна и Таллинн. Суммы пожертвований были разными, но всегда очень ценными и для Радио 4, и для тех, кому помощь оказывалась.

В 2013 году за многолетнюю деятельность проекта „Рождественский благовест“ Радио 4 была присуждена премия Детского фонда ООН (UNICEF) „Синяя птица“. Она вручается людям и организациям, которые помогают сделать жизнь детей лучше.

