Хрустящие тако, сливочный суп и теплое острое карри: Может ли растительная еда быть вкусной?(1)
Хрустящие тако, сливочный суп и теплое острое карри — вот лишь несколько примеров, которыми шеф-повар IKEA подтверждает, что растительная пища может быть вкусной и простой в приготовлении. По словам специалиста по питанию, предпочтение растительной пище полезно для здоровья, обеспечивает более разнообразное питание и снижает воздействие производства продуктов питания на окружающую среду.
„Большая доля растительной пищи способствует пищеварению, обогащает микробиом кишечника, позволяет снизить уровень так называемого вредного холестерина, нормализовать артериальное давление и тем самым снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление фруктов, овощей и ягод обеспечивает наш организм большим количеством полезных витаминов, минералов, клетчатки, воды, антиоксидантов, и все это при относительно низкой калорийности. Производство и выращивание продуктов растительного происхождения обычно оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, поэтому предпочтение продуктов растительного происхождения также оказывает положительное влияние на окружающую среду,“- сказала терапевт по питанию Элис Николай Вендла.
По словам Элис Николай Вендла, пища, богатая клетчаткой, помогает дольше сохранять чувство сытости и тем самым избежать переедания и тяги к сладкому. „ Хороший прием — наслаждаться любимыми фруктами или овощами в качестве здоровой закуски в течение дня. Вместо варенья в утреннюю кашу следует положить ягоды и банан, чтобы подсластить ее. Стоит проявить творческий подход к овощам и смело добавлять их в разные блюда. Различные овощи можно добавлять в супы, соусы, воки, котлеты и даже десерты,“- отметила терапевт.
„Как повара, меня много раз спрашивали, действительно ли растительная пища может быть вкусной? Мой ответ всегда „да“, и вам не нужно быть профессиональным поваром, чтобы приготовить вкусную еду дома. Выбор продуктов на растительной основе полезен для нашего здоровья и будущего планеты. Вот почему мы в IKEA также хотим сделать устойчивый и безвредный для окружающей среды выбор, демонстрируя, что продукты на растительной основе могут быть действительно вкусными, доступными и простыми в приготовлении,“- сказал руководитель кухни IKEA Лаури Томингас.
Повар IKEA делится вкусными веганскими рецептами, которые можно попробовать дома:
Веганские тако в стиле IKEA
Количество: восемь порций
Вам понадобится:
1 упаковка (750 г) овощного фарша VÄRLDSKLOK
2 столовые ложки приправы для тако или смеси специй для тандури
150 г лука
4 зубчика чеснока среднего размера
Растительное масло
Другие ингридиенты*:
2 упаковки (480 г) мягких тонких лепешек GRÄDDAT
100 г варенья SYLT LINGON
1 упаковка жареного лука ROSTAD LÖK
100 г кукурузы
100 г соевых бобов (фасоли эдамаме)
50 г зеленого салата (руккола, салат фриллис или что-то подобное)
2 помидора
2 лайма
2 авокадо
100 г сальсы желаемой остроты
100 г веганского сыра (натертого)
*Эти ингредиенты можно добавлять или заменять в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями и пожеланиями.
Способ приготовления:
1. Лук и чеснок нарезать небольшими кусочками.
2. Нагрейте большую сковороду. Лук и чеснок обжарить в большом количестве масла до прозрачности.
3. Добавьте овощной фарш VÄRLDSKLOK в кастрюлю с вашими любимыми специями или смесью специй. Перемешайте и тщательно обжаривайте около 10 минут, пока фарш не приобретет приятный цвет и не пропечется.
4. Разрежьте лепешку на кусочки нужного размера. Если вы предпочитаете хрустящие тако, поджарьте хлеб в духовке при 180°C в течение 2-3 минут. Теплым лепешкам можно придать любую форму, которая сохранится даже после остывания.
5. Разрежьте помидоры на 8 частей, удалите внутренности, а затем нарежьте дольки помидоров кубиками.
6. Разрежьте лайм на секторы.
7. Нарежьте авокадо кубиками и выдавите сверху немного лайма, чтобы мякоть авокадо не подрумянилась на воздухе.
8. Разложите все компоненты по разным контейнерам или на большой разделочной доске посреди обеденного стола, чтобы каждый мог собрать свои собственные тако. При желании собранные тако также можно подогреть в духовке при 200°С в течение 2-3 минут.
Овощное карри с овощными шариками
Количество: пять порций
350 г картофеля (около 2 шт.)
1 морковь
300 г или половина цветной капусты среднего размера
1 луковица
2 зубчика чеснока среднего размера
100 г консервированного турецкого гороха
100 г зеленого горошка
1-2 горсти листьев шпината
500 г травяных овощных шариков IKEA HUVUDROLL
3 столовые ложки растительного масла
230 г консервированных помидоров
100 мл овощного бульона или воды
Поваренная соль
Лимонный сок
Вода
Специи:
1 столовая ложка порошка карри
0,5 ст.л. смеси приправ „Гарам масала“
1 чайная ложка куркумы
Совет: вместо порошка карри, куркумы и „Гарам масала“ можно использовать специи карри
Способ приготовления:
1. Картофель и морковь очистить, нарезать крупными кусочками. Нарежьте цветную капусту на более мелкие кусочки. Положите овощи в кастрюлю и отварите их в воде почти до готовности.
2. Нарежьте лук и чеснок, обжарьте их на сковороде на растительном масле. Добавьте специи и тушите на медленном огне около 1 минуты. Следите за едой и время от времени помешивайте, чтобы она не подгорела.
3. Добавить консервированные помидоры, воду или бульон и проварить 2-3 минуты. Затем добавьте обжаренные овощи и горох. Жарить около 10 минут до полной готовности овощей.
4. В самом конце добавить размороженные овощные шарики, листья шпината, соль и лимонный сок по вкусу. Варить 5 минут. Подавать с рисом, кускусом или булгуром.
Среди ингредиентов этих рецептов вы можете найти некоторые знаковые продукты, которые доступны в магазине IKEA. Культовые шведские фрикадельки известны во всем мире, но в их семейство входят и варианты на растительной основе: овощные шарики и фрикадельки на растительной основе. IKEA также предлагает хорошую альтернативу мясному фаршу – овощной фарш из горохового белка, который идеально подходит для приготовления бургеров, лазаньи или соусов. Хот-доги на растительной основе также можно приготовить дома. В качестве последнего дополнения вы можете найти в IKEA недорогие овсяные напитки, которые можно пить как с кофе, так и без них. В меню ресторана и бистро IKEA также можно найти разнообразные блюда из растительных продуктов по доступной цене, в том числе хот-доги на растительной основе и мягкое хрустящее мороженое.