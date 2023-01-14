Хрустящие тако, сливочный суп и теплое острое карри: Может ли растительная еда быть вкусной?

„Большая доля растительной пищи способствует пищеварению, обогащает микробиом кишечника, позволяет снизить уровень так называемого вредного холестерина, нормализовать артериальное давление и тем самым снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление фруктов, овощей и ягод обеспечивает наш организм большим количеством полезных витаминов, минералов, клетчатки, воды, антиоксидантов, и все это при относительно низкой калорийности. Производство и выращивание продуктов растительного происхождения обычно оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, поэтому предпочтение продуктов растительного происхождения также оказывает положительное влияние на окружающую среду,“- сказала терапевт по питанию Элис Николай Вендла.

По словам Элис Николай Вендла, пища, богатая клетчаткой, помогает дольше сохранять чувство сытости и тем самым избежать переедания и тяги к сладкому. „ Хороший прием — наслаждаться любимыми фруктами или овощами в качестве здоровой закуски в течение дня. Вместо варенья в утреннюю кашу следует положить ягоды и банан, чтобы подсластить ее. Стоит проявить творческий подход к овощам и смело добавлять их в разные блюда. Различные овощи можно добавлять в супы, соусы, воки, котлеты и даже десерты,“- отметила терапевт.

„Как повара, меня много раз спрашивали, действительно ли растительная пища может быть вкусной? Мой ответ всегда „да“, и вам не нужно быть профессиональным поваром, чтобы приготовить вкусную еду дома. Выбор продуктов на растительной основе полезен для нашего здоровья и будущего планеты. Вот почему мы в IKEA также хотим сделать устойчивый и безвредный для окружающей среды выбор, демонстрируя, что продукты на растительной основе могут быть действительно вкусными, доступными и простыми в приготовлении,“- сказал руководитель кухни IKEA Лаури Томингас.

Повар IKEA делится вкусными веганскими рецептами, которые можно попробовать дома:

Веганские тако в стиле IKEA

Количество: восемь порций

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