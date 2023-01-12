Назван способ пережить расставание после десяти лет отношений

Джулия рассказала, что начала встречаться с бывшим партнером еще в школе. За 10 лет отношений пара успела сменить два города и пройти через множество испытаний. По словам женщины, между ней и возлюбленным сформировалась глубокая привязанность. Поэтому, когда мужчина принял решение расстаться и сообщил ей об этом, она была очень удивлена и подавлена.

„Я не понимала, что происходит. Он усадил меня за стол и сказал, что хочет двигаться дальше один, без меня“, — вспомнила Джулия.

После этого она в течение полутора лет восстанавливалась и училась жить заново. За это время она сформулировала несколько правил, которые помогают пережить расставание.

„В течение нескольких месяцев я едва могла есть или провести день без слез. Казалось, мой мир рухнул, и я осталась одна“, — поделилась переживаниями Джулия.

Сначала женщина позволила себе грустить и предаваться воспоминаниям о прошлом. Затем Джулия осознала, что сделала все возможное для сохранения отношений. Она приняла то, что не способна влиять на решения и чувства другого человека, а также заставить кого-либо быть с ней против его воли. После этого женщина смогла критично взглянуть на отношения с бывшим избранником и поняла, что они вовсе не были идеальными, передает rambler.

Поскольку в течение 10 лет Джулия в основном получала любовь и поддержку от одного человека, в какой-то момент после расставания она почувствовала себя одинокой и никому не нужной. Но потом она позволила друзьям и родственникам позаботиться о ней.

„Временами мне казалось, что он был единственным человеком в моей жизни, который понимал, какая я на самом деле, и знал, как поддержать меня эмоционально и физически. Но когда он ушел, я обратила внимание на другие здоровые и исцеляющие отношения, которые я построила за последнее десятилетие“, — призналась женщина.

Когда Джулия пришла в себя через полтора года после разрыва, она начала ходить на свидания. Первое время ее расстраивало, что ни один мужчина не подходил ей на 100 процентов. Однако у нее все же получилось найти новую любовь после того, как она почувствовала себя по-настоящему счастливой и целостной в одиночестве.