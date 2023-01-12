Что изменилось за три года брака: открытия жены

Попытка номер пять

Не могу назвать себя девушкой, которая видит смысл жизни в замужестве. Но семья, создание семьи — это важно для меня.

Четыре раза я была инициатором разрыва отношений с будущим мужем, боясь, что не оправдаю ожиданий. Но, погружаясь в этот омут в пятый раз, поняла, что от тебя ничего и не ожидают.

Оглядываясь, вижу, что сама себя перезагружала по этому поводу. Ведь с самого начала отношений открылась человеку: самые ужасные шутки, самые странные сны — всё это как карты разложила перед ним.

Я даже умудрилась кувыркнуться с крыльца, разбить подбородок и раскрошить пару зубов — и такую меня любили (и любят!).

Но в нас настолько живы стереотипы, которые порой так трудно отмести. Нужно было сказать себе: „Ты в порядке. Тебя могут любить“. Нужно было принять себя. Для этого потребовалось время.

Но, хотя раньше мы вместе даже не жили, просто совместного проживания мне было бы недостаточно — оно ассоциировалось с пустыми ожиданиями, неопределённостью и своего рода платонической бессмысленностью. Сожительство и романтика — это не совсем семья.

Единственная фамилия

Раньше я думала, что двойная фамилия — это то, что мне нужно. Но за три года поняла, что готова стать полностью „за мужем“, взять единственную фамилию. Потому что я ощущаю себя частью нашей семьи, того, что создаём мы вместе. Это ценно.

Плюс, в повседневной жизни мы в шутку обращаемся друг к другу по фамилии. К этому привыкаешь. И теперь Виктория Гаике не звучит столь непривычно, как тогда.

Мы не меняемся

Мы не меняемся. Как в песне Селин Дион On ne change pas. За три года замужества и шесть лет отношений ты это прекрасно понимаешь. Не меняется ни твой характер, ни характер твоего мужа. У вас отличаются взгляды на некоторые вещи, вкусы, предпочтения.

Но меняется наше отношение. Мы становимся ещё смелее, когда говорим о своих страхах, переживаниях. Мы становимся более терпимыми, принимая недостатки друг друга. Мы учимся прислушиваться к советам друг друга.