Что изменилось за три года брака: открытия жены
В 2020-м году я вышла замуж и делилась с вами своими волнениями перед свадьбой. Спустя три года, в годовщину дня бракосочетания, хочу поделиться с вами тем, как поменялись взгляды на те или иные вещи. Ведь, согласно статистике, в большинство браков распадается именно на третий год. Возможно, в чём-то вы узнаете себя и это поможет взглянуть на себя со стороны. А ещё, расскажу несколько интересных фактов о нашей свадьбе, пишет chayka.
Попытка номер пять
Не могу назвать себя девушкой, которая видит смысл жизни в замужестве. Но семья, создание семьи — это важно для меня.
Четыре раза я была инициатором разрыва отношений с будущим мужем, боясь, что не оправдаю ожиданий. Но, погружаясь в этот омут в пятый раз, поняла, что от тебя ничего и не ожидают.
Оглядываясь, вижу, что сама себя перезагружала по этому поводу. Ведь с самого начала отношений открылась человеку: самые ужасные шутки, самые странные сны — всё это как карты разложила перед ним.
Я даже умудрилась кувыркнуться с крыльца, разбить подбородок и раскрошить пару зубов — и такую меня любили (и любят!).
Но в нас настолько живы стереотипы, которые порой так трудно отмести. Нужно было сказать себе: „Ты в порядке. Тебя могут любить“. Нужно было принять себя. Для этого потребовалось время.
Но, хотя раньше мы вместе даже не жили, просто совместного проживания мне было бы недостаточно — оно ассоциировалось с пустыми ожиданиями, неопределённостью и своего рода платонической бессмысленностью. Сожительство и романтика — это не совсем семья.
Единственная фамилия
Раньше я думала, что двойная фамилия — это то, что мне нужно. Но за три года поняла, что готова стать полностью „за мужем“, взять единственную фамилию. Потому что я ощущаю себя частью нашей семьи, того, что создаём мы вместе. Это ценно.
Плюс, в повседневной жизни мы в шутку обращаемся друг к другу по фамилии. К этому привыкаешь. И теперь Виктория Гаике не звучит столь непривычно, как тогда.
Мы не меняемся
Мы не меняемся. Как в песне Селин Дион On ne change pas. За три года замужества и шесть лет отношений ты это прекрасно понимаешь. Не меняется ни твой характер, ни характер твоего мужа. У вас отличаются взгляды на некоторые вещи, вкусы, предпочтения.
Но меняется наше отношение. Мы становимся ещё смелее, когда говорим о своих страхах, переживаниях. Мы становимся более терпимыми, принимая недостатки друг друга. Мы учимся прислушиваться к советам друг друга.
Тут, наверное, и есть тот самый кризисный момент. Кризис в отношениях — это когда вы боитесь сказать друг другу о том, чего опасаетесь, о чём волнуетесь. Когда вы не заботитесь друг о друге, а предъявляете претензии. Ловушка — пытаться человека под себя подстроить, манипулировать им, как марионеткой. Игра в куклы надоедает быстро.
Наши „три кита“ брака
На чём держится брак? Если бы мне нужно было назвать три основы, то это:
общие планы/цели,
поддержка, взаимовыручка и помощь в решении проблем,
совместное времяпровождение и общие впечатления (путешествия, мероприятия, гастрономический опыт).
Напоследок…
Оставлю пару интересных фактов о нашей свадьбе.
Образ жениха обошёлся в 2,5 раза дороже, чем образ невесты. Всё потому, что я не хотела дорогущее платье на один раз и заблаговременно и выгодно нашла детали и украшения. Это было стратегически важно — потратить как можно меньше денег из родительского кошелька. Никогда не хотела обременять их бессмысленными тратами. А белое платье на раз мне казалось (и до сих пор кажется) именно такой тратой. В итоге, основные затраты на образ невесты я покрыла сама.
Из вещей на память о свадьбе у нас остались фотографии, бабочка и бутоньерка жениха, подвязка на ногу невесты, а также — шишки из свадебного букета. Мы покрасили их акриловыми красками, и теперь это ёлочные игрушки.
Кольца за три года слегка износились, потому что носим их, не снимая. В планах сделать новые. А в своём хочу объединить два — помолвочное и обручальное.
В первую брачную ночь мы… ели торт и пили чай в постели.
Часть подаренных денег мы потратили на образование. Я — на оплату учёбы в университете, а муж — на занятия в автошколе.