4 идеи, чем занять ребенка во время болезни

Аудиокниги с увлекательными историями



Во время болезни дети бывают намного более сонными, чем обычно. Поэтому помочь им расслабиться и легче заснуть смогут различные аудиокниги сказок, которые можно проигрывать при помощи смартфона или компьютера.



„Множество аудиокниг для детей и подростков доступно бесплатно на различных онлайн-платформах. Если вы не можете найти необходимую книгу в бесплатном предложении, ее всегда можно взять напрокат за несколько евро. К тому же, используя приложения, вы сможете попробовать слушать аудиокниги на иностранных языках, которые не только развлекут ребенка всемирно известными историями, но и расширят его словарный запас и улучшат навыки слушания на иностранном языке - например, на портале ERR в разделе Детский экран (Lasteekraan) можно слушать передачи, где предлагается чтение с продолжением или вечерние рассказы, и все это можно удобно слушать как с компьютера, так и с телефона“, – советует эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.



Веселье, которое вдохновляет



Если дни острого заболевания уже позади, наступает время, когда маленькие непоседы чувствуют себя намного лучше, но все еще вынуждены оставаться дома до полного выздоровления. Эти дни обычно бывают самыми трудными для родителей, ведь параллельно своим рабочим задачам им нужно найти время, чтобы развлечь детей, не нарушая процесс выздоровления.



„На этом этапе детям и родителям пригодится разностороннее приложение Azoomee, которое предлагает разные возможности, начиная от активных игр и заканчивая вдохновляющими анимациями. Все содержание приложения отобрано педагогами, которые умело сочетают развлечение с обучением. И игры, и передачи пробуждают любопытство и чувство первооткрывателя, поэтому прекрасно подходят для детей“, – поясняет технологический эксперт.



Учиться, играя



По мере улучшения состояния здоровья, возрастает активность и любознательность детей, поэтому хорошей идеей может стать использование нестандартных учебных пособий, например, видеоигр. Предлагаемые в смарт-устройствах обучающие игры интерактивны и подходят детям с самыми разными интересами, например, к природе, истории или математике.



„Один из самых передовых примеров образовательных игр – предлагаемая в магазине приложений AppGallery игра My Town: Museum. В этой игре дети могут посещать различные виртуальные выставки и пополнять свои знания по истории и науке. Скачав это приложение, дети смогут подробнее изучить Древний Египет, динозавров, средневековую рыцарскую культуру или даже путешествия в космос. Игра не только интерактивна, но и пробуждает интерес к различным новым темам, что может помочь каждому малышу найти свое новое хобби“, – говорит Мишина.



Высококачественное видеосодержание



Каждый из нас может назвать как минимум несколько мультфильмов или фильмов, сделавших наше детство более ярким и интересным. Однако в наши дни привычки в просмотре существенно изменились, поскольку дети сами используют интернет и выбирают интересующее их видео.



„Если давать ребенку смартфон, чтобы он сам находил свои любимые видеоклипы в интернете, возможны неприятные сюрпризы. Никогда нельзя знать, видеоклип какого содержания он в конечном итоге посмотрит и не является ли название видеоклипа несоответствующим его реальному содержанию. Чтобы родители могли быть спокойны за то, что смотрит ребенок, современные магазины приложений предлагают эффективные решения, например, приложение Kids Tube, которое следит за тем, чтобы все доступные в нем видеоклипы подходили даже самым маленьким зрителям“, – заключил эксперт.

