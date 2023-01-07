Как продлить срок службы новогодней елки

Для продления срока службы ели можно приготовить питательные растворы, которые нужно подливать в песок, передает rambler.

Самый простой вариант — горячая вода и уксусная кислота. Кипяток откроет поры древесины, а уксус защитит от вредителей, которые живут под корой. Кроме того, эссенция выполнит функцию консерванта, продлевая жизнь елки.

Второй способ — раствор из холодной воды, сахара (2 ст.ложки) и аспирина (2 шт.). Сахар подпитает деревце, а аспирин станет консервантом для воды. Она не зацветет, не будет плохо пахнуть и елочка простоит дольше.

Кроме подпитки дерева со стороны ствола желательно время от времени опрыскивать ветви елки из пульвелизатора. Это нужно делать за несколько часов до включения электрических новогодних украшений.

Полезно также поставить рядом с елкой увлажнитель воздуха.

Если вы заметили на елке усохшую ветку, её нужно сразу же обрезать, чтобы процесс старения не поразил и другие веточки. А место среза усохшей ветки нужно смазать садовым варом или обычным вазелином.