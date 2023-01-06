Мода и стиль
06.01.2023, 15:00

ВИДЕО | Как увеличить грудь без операций?

 
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ФОТО: LTim | Shutterstock

Случается, что представительниц женского пола не устраивает размер их груди. Сейчас существуют различные способы ее увеличить. Самый безопасный — сделать акцент с помощью одежды.

Блогер @lenamilena_rb в своем TikTok-аккаунте поделилась видео, в котором рассказывает, как с помощью правильно подобранной одежды визуально сделать размер груди больше. Смотрите, какие варианты она предлагает:

  • использовать светлые оттенки на верхней части тела;

  • размещать декоративные элементы в одежде на линии груди.

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