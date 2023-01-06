06.01.2023, 15:00
ВИДЕО | Как увеличить грудь без операций?
ФОТО: | Shutterstock
Случается, что представительниц женского пола не устраивает размер их груди. Сейчас существуют различные способы ее увеличить. Самый безопасный — сделать акцент с помощью одежды.
Блогер @lenamilena_rb в своем TikTok-аккаунте поделилась видео, в котором рассказывает, как с помощью правильно подобранной одежды визуально сделать размер груди больше. Смотрите, какие варианты она предлагает:
использовать светлые оттенки на верхней части тела;
размещать декоративные элементы в одежде на линии груди.