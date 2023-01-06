06.01.2023, 16:35
Цвет земли и мягкость. Какая одежда поможет пережить зиму с комфортом?
ФОТО: | Ivo Nikkolo
Близкие к земляным тона, мягкие материалы и удобный крой – это именно то, что нам сейчас нужно. Добавьте лишь модные серьги и качественные часы – и вы готовы, пишет журнал JANA Luxury.
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