03.03.2023, 10:00
Игристые вина, которые не подводят. Какое лучше выбрать для романтического свидания?
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Если в вине кроется истина, то в пузырьках шампанского и игристого вина – веселье! Игристые вина производятся по всему миру, но какое именно и по какому случаю выбрать? Разбирался журнал JANA Luxury.
Считается, что игристые вина родились в 1531 году, когда на юге Франции, в Лангедоке, монахи начали делать напиток Blanquette de Limoux из винограда мозак. И пузырьки в нем стали досадной случайностью, которая в итоге обернулась большой удачей. По всей видимости, с ранним приходом зимы в тот год брожение вина замедлилось, или точнее, приостановилось, а с наступлением весеннего тепла возобновилось уже в бутылках.