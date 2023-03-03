Игристые вина, которые не подводят. Какое лучше выбрать для романтического свидания?

Считается, что игристые вина родились в 1531 году, когда на юге Франции, в Лангедоке, монахи начали делать напиток Blanquette de Limoux из винограда мозак. И пузырьки в нем стали досадной случайностью, которая в итоге обернулась большой удачей. По всей видимости, с ранним приходом зимы в тот год брожение вина замедлилось, или точнее, приостановилось, а с наступлением весеннего тепла ­возобновилось уже в бутылках.