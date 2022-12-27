ФОТО | В этом году в Рождество в роддомах Эстонии появилось на свет 40 малышей!

15 рождественских малышей - 7 девочек и 8 мальчиков - родились в крупнейшем родильном доме Эстонии, Восточно-Таллиннской Центральной больнице.

В Рождество, 24 декабря, появилось на свет шесть рождественских чудес - четыре мальчика и две девочки.

25 числа в Восточно-Таллиннской Центральной больнице родились трое малышей - две девочки и один мальчик.

26 числа там же появилось шесть малышей - три девочки и три мальчика.

„Рождественский период прошел относительно спокойно, матери и дети были здоровы и благополучны“, - сказал Кюлли Эрланг, заведующая отделением женской клиники ITK. В прошлом году за три дня в роддоме ITK появилось 24 рождественских ребенка.

В родильном доме Пельгулинна 24-26 декабря родилось в общей сложности 11 новорожденных: шесть мальчиков и пять девочек. Первый рождественский ребенок родился в 1.49 ночи 24 декабря.

24 декабря родились четыре ребенка: два мальчика и две девочки.

25 декабря родились четыре ребенка, также два мальчика и две девочки.

26 декабря родились три ребенка: два мальчика и одна девочка.

В этом году под Рождество в университетской больнице Тартурского Университета родилось в общей сложности 14 детей. Близнецов не было.

24 декабря в клинике родилось семь детей: четыре мальчика и три девочки.

25 декабря в клинике родились четыре ребенка, из них 1 мальчик и 3 девочки.

26 декабря в клинике родились три ребенка: два мальчика и одна девочка.

Во всех родильных домах также существуют ограничения на посещения в сезон вирусов - в ITK и Пельгулинне сопровождающему лицу с отрицательным тестом на COVID разрешено присутствовать на родах, но посещения запрещены. В Тарту посещения разрешены, но только в промежутке с 17-19 часов и одному взрослому.