Из выпускницы балетной школы в школьную медсестру MUBA: „Я подумала, что это первоапрельская шутка!“(1)
Когда осенью состоялась церемония открытия новой Таллиннской школы музыки и балета, то один опытный педагог удивился присутствию Алины Бойко – эта девушка закончила балетное обучение несколько лет назад. „На это я сказала, что теперь я – медсестра и это моя новая работа“, — рассказывает школьная медсестра MUBA Алина Бойко.
Алина не была той девочкой, которая с детства крутилась перед зеркалом в одеянии из тюля, мечтая стать балериной. Правда, танцевать ей нравилось, и она занималась этим и вне школы, а когда девочке посоветовали пойти на пробы в Таллиннскую балетную школу, то она сразу была готова пройти испытание. Так и поступила на обучение.
Многих удивляет то, сколько тяжелой работы и усилий на самом деле требует полет в пуантах. „Это далеко не сахар, хотя в первые годы это было не так сложно. Но чем выше класс, тем больше профессионализма ожидается от учащихся. Если в балетную школу пойти с 5-го класса, то 12-классницы — это уже готовые балерины“, — говорит Алина. „Мы участвовали в спектаклях „Эстонии“, когда еще учились в школе, и это было очень приятное и волнующее время“.
Здравоохранение вместо танцев
Хотя балетная школа дает профессию и шанс на дальнейшую карьеру помимо среднего образования, Алина Бойко в настоящее время не является артисткой балета. „Я так повредила ногу прямо перед окончанием школы, что просто оттанцевала на выпускных экзаменах, но меня не пригласили работать в театр. Может быть, я также не была достаточно талантливой. Но я очень счастлива, что смогла учиться в такой особенной школе. Если бы мне снова пришлось выбирать, то я бы все равно пошла в балетную школу!“ Хотя театральная сцена осталась недоступной, Алина не бросила балет и сейчас она дает уроки танцев спортсменам школы фигурного катания Rocca al Mare. „Мне нравится, что у меня две работы — днем в школе и вечером на катке“, — подтверждает Алина.
В том, что потенциальная балерина в итоге стала школьной медсестрой, свою роль сыграла мать Алины, являющаяся медицинским работником. „В детстве я представляла, что стану врачом или медсестрой — это было еще до балетной школы. Но когда моя карьера танцовщицы остановилась на середине, и я начала думать о том, какая же может быть работа, которая всегда востребована, то я вновь заинтересовалась здравоохранением. Я решила идти на медсестру, потому что для этой специальности есть много возможностей. Медсестры работают в больницах, поликлиниках, центрах семейной медицины, салонах красоты и, конечно же, в школах. Выбор большой“, — поясняет Алина. Еще в начале своего обучения она решила, что лучше будет работать днем, и больше всего ей хотелось трудиться с детьми, спортсменами или танцорами. И то, что она стала школьной медсестрой MUBA – Таллиннской школы музыки и балета – похоже было предначертано судьбой. „Сначала я тоже не поверила в это, потому что 1 апреля отправилась в SA Tallinna Koolitervishoid на рабочее собеседование. И когда мне там сказали, что осенью откроется новая школа MUBA, которая частично является преемницей моей бывшей школы, и не хочу ли я там работать, то я на мгновение подумала, что это первоапрельская шутка“, — вспоминает Алина с веселым смехом. „Но как только я поняла, что это серьезное предложение, то тут же сказала „да!“.
Сестра, которая действительно понимает
Все три школы-предшественницы MUBA были построены в старых, частично обветшавших школьных зданиях, но новое школьное здание, построенное на Пярнуском шоссе, является современным во всех отношениях и предназначено для обеспечения хороших условий для молодых музыкантов и танцоров. Алина тоже с восхищением осмотрела новые танцевальные залы и поймала себя на желании снова стать ученицей. В то же время она понимает тех детей, которые немного скучают по своей старой школьной среде. „Некоторые ученики говорили мне, что у них много прекрасных воспоминаний, связанных с предыдущей школой, хотя здание было меньше и гораздо скромнее. Я утешаю их тем, что обязательно будут и новые воспоминания. Но поначалу у некоторых учеников был небольшой адаптационный стресс – хотя бы уже потому, что учащихся стало намного больше и прежней маленькой школьной семьи уже нет“.
Сильный козырь Алины Бойко в том, что она очень хорошо понимает своих подопечных. „И у наших музыкантов, и у балерин очень большая нагрузка. И не столько физических - хотя, конечно же, танцоры прилагают множество физических усилий – но именно моральная нагрузка особенно велика. Ученики нашей школы должны быть очень посвященными, чтобы выполнять школьную программу, а также быть на высоте и по предметам, связанным со специальностью“, - отмечает школьная медсестра особенности обучения в MUBA. Иногда ученики приходят в кабинет школьной медсестры просто для того, чтобы выплеснуть свои эмоции. „Тогда я могу со всей серьезностью сказать им, что точно знаю, что они чувствуют. Если в начале учебного года тот или иной ребенок еще сомневался в этом, то теперь уже все знают, что я сама не так давно училась в такой школе“.
Обычные и необычные проблемы со здоровьем
Опасения по поводу веса хорошо знакомы бывшей балерине. „Эта профессия предполагает подсчет килограммов и калорий, но нельзя морить себя голодом, потому что тогда вы не сможете заниматься“. Если медработники обычных школ все больше беспокоятся о детском ожирении, то в обязанности Алины входит скорее необходимость следить за тем, чтобы некоторые девочки не переусердствовали с диетой. „В то же время в целом по части питания наши ученики лучше среднего — они вполне с удовольствием едят школьные обеды, а так как часть детей проживает здесь в школьном общежитии, то в школе им предлагают и ужин. У нас тоже очень хорошая организация питания“, — хвалит Алина.
Некоторые проблемы здоровья в MUBA встречаются чаще, чем в других школах. „У артистов балета бывают ушибы, растяжения ног. В случае с музыкантами мы должны убедиться, что в результате занятий на инструменте не страдает осанка и не возникают проблемы с суставами. При необходимости мы направляем ученика к физиотерапевту, а учителя также следят за тем, чтобы положение для игры на инструменте было правильным“, — поясняет школьная медсестра Алина.
Ученики MUBA также сталкиваются с проблемами душевного здоровья – тем более, что нагрузка у них довольно внушительная. „Я думаю, что тревожность и другие душевные расстройства усугубляются в свою очередь технологиями и интернетом. Конечно, в сети можно найти много полезной информации, но если постоянно находиться в информационном поле, то мозг просто не будет отдыхать. Иногда я рекомендую учащимся какое-то время не доставать телефон – например, когда куда-то едешь на автобусе. Лучше посмотреть в окно“. Как выпускница балетной школы, она прекрасно знает, как важно уметь отдыхать и радоваться мелочам – даже зиме и приближающемуся Рождеству. А также прекрасной музыке Петра Чайковского. „Рождество не Рождество, если я не посмотрю „Щелкунчика“, — говорит школьная медсестра Алина Бойко, которая когда-то сама танцевала в этом балете.