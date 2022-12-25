Из выпускницы балетной школы в школьную медсестру MUBA: „Я подумала, что это первоапрельская шутка!“

Алина не была той девочкой, которая с детства крутилась перед зеркалом в одеянии из тюля, мечтая стать балериной. Правда, танцевать ей нравилось, и она занималась этим и вне школы, а когда девочке посоветовали пойти на пробы в Таллиннскую балетную школу, то она сразу была готова пройти испытание. Так и поступила на обучение.

Многих удивляет то, сколько тяжелой работы и усилий на самом деле требует полет в пуантах. „Это далеко не сахар, хотя в первые годы это было не так сложно. Но чем выше класс, тем больше профессионализма ожидается от учащихся. Если в балетную школу пойти с 5-го класса, то 12-классницы — это уже готовые балерины“, — говорит Алина. „Мы участвовали в спектаклях „Эстонии“, когда еще учились в школе, и это было очень приятное и волнующее время“.

Здравоохранение вместо танцев

Хотя балетная школа дает профессию и шанс на дальнейшую карьеру помимо среднего образования, Алина Бойко в настоящее время не является артисткой балета. „Я так повредила ногу прямо перед окончанием школы, что просто оттанцевала на выпускных экзаменах, но меня не пригласили работать в театр. Может быть, я также не была достаточно талантливой. Но я очень счастлива, что смогла учиться в такой особенной школе. Если бы мне снова пришлось выбирать, то я бы все равно пошла в балетную школу!“ Хотя театральная сцена осталась недоступной, Алина не бросила балет и сейчас она дает уроки танцев спортсменам школы фигурного катания Rocca al Mare. „Мне нравится, что у меня две работы — днем ​​в школе и вечером на катке“, — подтверждает Алина.