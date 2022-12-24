„Меня преследовал странный мужчина“: как защитить себя в опасной ситуации?
Затяжные зимние праздники по статистике являются самым опасным временем для женщин. Именно в Рождество и Новый год полиция получает больше всего сообщений о семейном насилии, проявлениях агрессии в публичных местах, драках. Часто жертвами оказываются женщина или ребенок, пишет Feministeerium.
Но опасные ситуации могут возникнуть в любое время года и с любой женщиной. Не важно, носишь ты короткую юбку или длинный пуховик, гуляешь в темном парке или едешь в заполненном людьми автобусе, пьешь вино в компании незнакомца или сидишь дома с мужем и ребенком. Агрессор выбирает жертву по одному лишь ему известному принципу и советы „не одеваться откровенно“ или „не ходить на вечеринки“ не работают.
Приводим две истории, произошедшие в Таллинне с одним и тем же человеком, и рекомендации специалистов, которые действительно могут помочь снизить риски.
Взять себя в руки в стрессовой ситуации, здраво оценить обстановку и осознанно выбрать правильную стратегию может быть очень сложно. Однако здесь как с курсами первой помощи — чем чаще повторяешь, тем вероятнее, что в опасной ситуации мозг сам подкинет верное решение.
Важно: пострадавшая сторона не несет ответственности за произошедшее. Мы даем советы, которые помогут обезопасить себя, но если насилие произошло, то вина в полной мере лежит на агрессоре.
Опасность дома: я боялась, что физическое насилие станет сексуальным
С этим парнем мы познакомились по интернету, когда он временно жил не в Эстонии. Переписка быстро переросла в любовную — и мы оба с нетерпением ждали встречи. Спустя две недели он приехал: снял квартиру, стал приглашать к себе. Не просто в гости, а жить. Я не спешила переезжать, но охотно оставалась в гостях.
Ссоры начались практически сразу: его многое задевало, меня тоже. Он чувствовал сильное одиночество, если я заезжала днем, а вечером хотела вернуться домой, потому что нужно было рано вставать на работу. Однажды это переросло в настоящий кошмар.
В тот день он чувствовал себя неважно, и я решила, что не поеду от подруги сразу домой, заеду к нему, завезу чего-то вкусного. Спустя часа два засобиралась. Мы поссорились: он не хотел меня отпускать, говорил, что я его бросаю в трудную минуту, кричал. Четко помню, как села на пуф в коридоре, чтобы застегнуть сапог, нагнулась — и получила удар рукой по носу. Дальше многое в тумане: позднее говорила друзьям, что „превратилась в куст“, в „какую-то массу, неспособную даже осознать, что происходит“. Он угрожал мне кулаками и ножом, забрал телефон, сильно толкнул – и я ударилась об шкаф.
Я не кричала, не сопротивлялась и не пыталась вызвать полицию: никогда не сталкивалась ни с чем подобным, была в шоке от происходящего. И чувствовала себя виноватой.
Затем мы „спокойно легли спать“. Я боялась, что физическое насилие обернется сексуальным, но этого не произошло. Проснулась ранним утром, быстро собралась и ушла на работу. Руки, ребра и спина были в синяках, на одной ноге был большой кровоподтек. Я никуда не обратилась и никому не стала жаловаться. Друзья помогли мне через пару дней вывезти вещи — я боялась заходить в его квартиру одна.
Вызвать полицию — 112
„Мы никогда не можем знать, как наше тело отреагирует в стрессовой ситуации. Не каждый сможет в состоянии шока собраться, догадаться, взять телефон и набрать 112. Если произошло физическое насилие, то очень важно вызвать на место патруль, потому что он зафиксирует, сделает первичный осмотр. Также желательно в этот день или через день обратится в травмпункт, потому что не все визуально видно. Допустим, если человека потаскали за волосы, то голова болит, а следов нет. Врач может увидеть покраснение кожи головы. Кроме того, у людей разная кожа и синяки могут проявиться через несколько дней“, — объясняет главный специалист отдела помощи пострадавшим Департамента социального страхования Татьяна Кутырев.
Такое правило действует во всех случаях, когда существует прямая угроза или насилие уже произошло. Однако в некоторых ситуациях у женщины нет возможности набрать номер 112, и тогда придется полагаться на свои силы. Но все же главной целью должно быть как можно скорее покинуть опасное место и вызвать полицию.
Кричать и убегать
Если ситуация не позволяет сразу вызвать полицию, а агрессор уже напал, то стратегию придется выбирать находу. „Первыми работают инстинкты самосохранения. Во-первых, не давать себя бить, защищать руками и ногами важные места: голову, живот. Если есть возможность убежать в другую комнату и закрыться, это нужно сделать. И кричите“, — говорит Оксана Никифорова, руководитель следственной группы по семейным делам и по делам несовершеннолетних Ида-Харьюского отделения полиции. — В частном доме с этим может быть сложнее, соседи далеко. Хотя бывает, что и там слышат. В панельных домах соседи тоже могут быть настолько свыкшимися с бытовым шумом, что не отреагируют: проблема не моя. А для соседа в частном доме ситуация может быть нонсенсом — и он все же вызовет патруль“.
Привлекать внимание можно и нужно любыми способами: кричать в окно, громко топать, стучать по батареям, кидать тяжелые предметы. У некоторых людей от страха может пропасть голос — нужно не бояться шуметь.
Договориться, чтобы вызвать помощь
„Если ситуация тупиковая, можно попытаться договориться, чтобы в нужный момент все-таки позвать помощь, — говорит следователь. — В стрессовых ситуациях люди могут быть очень изобретательными: все стоит на кону, ты не знаешь, что будет дальше, и если есть момент переговоров и хотя бы малейший шанс, что они возымеют эффект — воспользуйтесь им“.
Терпеть опасно
По словам Оксаны Никифоровой, стратегии, где пострадавшей стороне предлагают не оказывать сопротивления, наиболее опасны, если речь идет о повторяющихся эпизодах насилия: „Когда человек несколько раз подряд примиряется с применением в отношении себя любого вида насилия, он от каждого из этих случаев испытывает стресс. Дабы с каждым разом стресс не казался убивающим его изнутри, срабатывают определенные рефлексы — и человек с каждым разом все больше убеждает себя, что это нормально. И не обращается за помощью. Это и приводит к тому, что, когда доходит до уголовного дела, мы слышим: „А это у всех так“.
При этом, фраза „у всех так“, по словам следователя, — это действительно наиболее частая причина, по которой женщины не вызывают полицию в случае применения насилия. Также в ходу: „не выносить сор из избы“ и „бьет — значит любит“.
Оксана Никифирова объясняет, что агрессоры часто на следующий день признаются в любви, поскольку это способ манипуляции, который позволяет как можно дольше оставаться рядом со своей жертвой.
Обеспечить пути к отступлению
Иногда единственным способом избежать домашнего насилия является расставание с партнером. Возможно, временное. Если у вас есть подозрения, что ситуация может накалиться в ближайшие дни, во время новогодних праздников или выходных, то можно заранее подготовить пути к отступлению. Подробно о том, как это сделать, мы писали здесь.
„Если женщине уйти некуда, то в Эстонии есть женские приюты. Туда может отвезти полиция. Тогда нужно собрать сумку — и самое важное — документы. Не нужно тащить с собой мебель и постельное белье, все есть на месте. В такое интенсивное [праздничное] время может оказаться, что в комнате будет несколько человек, хотя, если женщина с ребенком, то им дадут отдельное помещение. Это обычная квартира, просто комнаты заняты пострадавшими женщинами. Мужчин там нет. Санузел и кухня общего пользования. На первое время обеспечат и едой“, — объясняет главный специалист отдела помощи пострадавшим Департамента социального страхования Татьяна Кутырев.
Также в случаях, когда насилие в семье является регулярным, можно заранее позаботиться о том, чтобы всегда оставалась возможность позвонить в полицию. „Как только видите, что ситуация начинает накаляться, стоит набрать 112. Не ждать, когда будет совсем плохо. Если человек отбирает у вас мобильный телефон, договоритесь с доверенным лицом, что если вы отправляете смайлик, крестик или букву, то ситуация экстренная и нужно вызвать помощь“, — говорит Татьяна Кутырев.
Другой способ — это заранее договориться о контрольных звонках: если в определенное время вы не взяли трубку или не написали сообщение, то пора звонить 112.
„В идеале вообще не стоит оставаться наедине с применяющим насилие человеком“, — говорит Кутырев.
Предупредить конфликт
Если вы уже столкнулись с конфликтом, выход из которого не был найден, и стороны не примирились, то можно ожидать, что ситуация повторится и в какой-то момент (но не обязательно) дойдет до насилия. „Для нас важно понять, каким был конфликт. Есть такие понятия, как „семейная ссора“ и „семейное насилие“. Что такое ссора? Это когда два человека, которые себя чувствуют в семье на равных, в каком-то вопросе не доходят до консенсуса и это перерастает в конфликт. Но если кто-то пытается доминировать, и ссора произошла не для того, чтобы разрешить конфликт, а для того, чтобы унизить другую сторону, чтобы каким-то образом доказать свое доминирование — вплоть до физических увечий — это уже насилие“, — объясняет следователь Оксана Никифирова.
Она настаивает на том, что если во время ссоры стороны дошли до оскорблений, мириться с которыми сложно, то все же следует обратиться за помощью к психологу: он поможет наладить отношения в паре и найти оптимальный выход из положения.
Опасность вне дома: преследователь в автобусе
На остановке в 18:00 было людно, и я решила встать в укромное место между мусорным баком и скамейкой. Подняла голову — на меня смотрит мужчина: ну смотрит и смотрит. Подошел близко, преградив выход: высокий, 185-190 сантиметров, крупный, в черной куртке, темной шапке, синих джинсах, короткая редкая русая борода, полуулыбка на губах, странный взгляд (я бы так многих могла описать, но этого точно видела не в первый раз). Я протиснулась и отошла в сторону — разгуливать вдоль дороги в ожидании своего автобуса. Пришел 63-й и я стала смотреть, много ли людей в него зайдет, не хотелось толкаться. Все-таки решила ехать, заскочила в последний момент. Мужчина тоже вошел и сразу направился ко мне. Встал вплотную, но я отошла со словами: „Не нужно ко мне так близко подходить“. Ушла в другой конец автобуса, к задним дверям и, вспомнив услышанный где-то совет, поздоровалась с сидевшей там пожилой дамой. Идея была в том, что преследователь отстанет, если поймет, что его жертва не одна.
Через пару остановок все-таки решила сойти — мужчина издали продолжал сверлить меня взглядом. Неприятное чувство, потому что сомневаешься в собственной адекватности: вдруг пристальный взгляд — это просто плод моей фантазии, а человек просто задумался?
Я вышла не на своей остановке, на которой было много людей, а преследователь уехал дальше. Стало спокойно и легко, посмеялась над своими страхами, пожурила себя за паранойю. Но когда подошел следующий автобус, на всякий случай встала в „гармошку“ посередине, чтобы меня не было видно из окон.
На следующей пустой остановке был один единственный пассажир. Он не спешил заходить в автобус, но в последний момент все-таки заскочил. Тот самый мужчина: сел в хвосте автобуса и с улыбкой смотрел на меня.
Тут я испугалась не на шутку: одно дело просто подошел и встал рядом, другое — преследует меня из автобуса в автобус. Решила позвонить мужу: пусть встретит. На моей остановке люди быстро разошлись по своим тропинкам, но зато работал киоск и я решила дождаться мужа там. Преследователь конечно же вышел со мной, встал, закурил. Я выглянула из киоска, увидела мужа — и мы вместе пошли домой.
Не игнорировать проблему
Руководитель следственной группы по семейным делам и по делам несовершеннолетних Ида-Харьюского отделения полиции Оксана Никифорова объясняет, что вполне возможно, что человек, который пристально смотрит на вас в автобусе или на улице, просто задумался о чем-то и „ушел в себя“. „Странный взгляд — это не повод вызывать полицию, да и диспетчеру будет трудно объяснить причину звонка. Поэтому следователь советует спокойно оценить степень риска в данный момент и по возможности снизить его: например, оказаться в людном месте, позвать мужа или друга на помощь, обратиться к охраннику или водителю.
„В вашей ситуации вы вышли из автобуса, зашли в другой — тем самым проверили степень опасности и подняли индикатор уровня риска. Вам уже есть, на что опираться: человек не просто так смотрел, — говорит Никифорова. — Вас на остановке встретил муж, это сильно снизило степень риска. Если вы вышли из автобуса одна, и преследователь вышел с вами, то это ситуация очень высокого риска — и нужно непременно вызвать полицию“.
По словам специалистки по телесной осознанности и саморегуляции Катерины Попковой, которая изучает тему женской самообороны, прежде всего нужно прислушиваться к собственным ощущениям — и если чувствуешь опасность, следует как можно скорее покинуть это место и эту компанию: „Знание своих границ и доверие к себе часто разрушается мыслями „тебе показалось“, „ты надумала“, „ты истеричка“. Во многом нас учат не доверять себе и оправдывать других. И это мешает обратить внимание на самый важный первый сигнал — и в зависимости от контекста сказать о том, что что-то не так или уйти“, — объясняет Катерина Попкова.
Нарушить анонимность
Громко заявлять о нарушении своих границ — это один из важнейших навыков, который может уберечь от дальнейшего развития событий. „Если кто-то положил вам в автобусе руку на колено, то это высокий риск, — говорит следователь Оксана Никифорова. — И здесь нужно привлечь внимание, потому что такие люди очень боятся нарушить анонимность. Они боятся публичности, поэтому нужно нарушить интимную обстановку между вами, громко сказать: „Что вы делаете!“ — и наверняка все в автобусе сразу на вас посмотрят“.
Катерина Попкова тоже рекомендует отбросить ложный стыд и мысли о „приличиях“, которые приходят в голову многим женщинам, столкнувшимся с опасностью, — и не бояться кричать и шуметь. По ее словам, сработать может простой прием: представьте, что в опасности не вы, а ваша дочь или мама — как бы вы хотели, чтобы они себя повели?
Вызвать полицию — 112
Если кто-то преследует вас в транспорте, дотрагивается до вас или пытается это сделать, проявляет вербальную агрессию — это повод вызвать полицию. В случае, если опасность уже в прошлом или агрессор удалился, можно написать письменное заявление — прийти в полицейский участок или заполнить форму на сайте politsei.ee.
Следователь объясняет, что речь может идти не о первом подобном случае и человек уже может находиться в орбите интереса полиции. Чем больше информации получат стражи порядка, тем выше вероятность, что им удастся пресечь неправомерные действия человека.
Обратиться за помощью
В отсутствие телефона можно обратиться за помощью к окружающим, прийти в людное место, дойти до магазина и обратиться к охраннику: найти человека с телефоном и попросить набрать 112.
Все средства хороши
Следователь объясняет, что для обеспечения безопасности можно приобрести газовый баллончик, однако не всегда этот способ будет самым эффективным — иногда лучше убежать. „В стрессовой ситуации не каждая сможет сообразить, как им пользоваться. Так что бежать может быть выгоднее, потому что бегу я быстрее, чем буду доставать баллончик“, — говорит Оксана Никифорова, добавляя, что всегда нужно стараться оценивать ситуацию и свои шансы. Если расстояние велико, а о физической форме преследователя ничего неизвестно, то попытка убежать может только увеличить риски.