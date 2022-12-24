„Меня преследовал странный мужчина“: как защитить себя в опасной ситуации?

В тот день он чувствовал себя неважно, и я решила, что не поеду от подруги сразу домой, заеду к нему, завезу чего-то вкусного. Спустя часа два засобиралась. Мы поссорились: он не хотел меня отпускать, говорил, что я его бросаю в трудную минуту, кричал. Четко помню, как села на пуф в коридоре, чтобы застегнуть сапог, нагнулась — и получила удар рукой по носу. Дальше многое в тумане: позднее говорила друзьям, что „превратилась в куст“, в „какую-то массу, неспособную даже осознать, что происходит“. Он угрожал мне кулаками и ножом, забрал телефон, сильно толкнул – и я ударилась об шкаф.

Ссоры начались практически сразу: его многое задевало, меня тоже. Он чувствовал сильное одиночество, если я заезжала днем, а вечером хотела вернуться домой, потому что нужно было рано вставать на работу. Однажды это переросло в настоящий кошмар.

С этим парнем мы познакомились по интернету, когда он временно жил не в Эстонии. Переписка быстро переросла в любовную — и мы оба с нетерпением ждали встречи. Спустя две недели он приехал: снял квартиру, стал приглашать к себе. Не просто в гости, а жить. Я не спешила переезжать, но охотно оставалась в гостях.

Важно: пострадавшая сторона не несет ответственности за произошедшее. Мы даем советы, которые помогут обезопасить себя, но если насилие произошло, то вина в полной мере лежит на агрессоре.

Взять себя в руки в стрессовой ситуации, здраво оценить обстановку и осознанно выбрать правильную стратегию может быть очень сложно. Однако здесь как с курсами первой помощи — чем чаще повторяешь, тем вероятнее, что в опасной ситуации мозг сам подкинет верное решение.

Приводим две истории, произошедшие в Таллинне с одним и тем же человеком, и рекомендации специалистов, которые действительно могут помочь снизить риски.

Но опасные ситуации могут возникнуть в любое время года и с любой женщиной. Не важно, носишь ты короткую юбку или длинный пуховик, гуляешь в темном парке или едешь в заполненном людьми автобусе, пьешь вино в компании незнакомца или сидишь дома с мужем и ребенком. Агрессор выбирает жертву по одному лишь ему известному принципу и советы „не одеваться откровенно“ или „не ходить на вечеринки“ не работают.

Если ситуация не позволяет сразу вызвать полицию, а агрессор уже напал, то стратегию придется выбирать находу. „Первыми работают инстинкты самосохранения. Во-первых, не давать себя бить, защищать руками и ногами важные места: голову, живот. Если есть возможность убежать в другую комнату и закрыться, это нужно сделать. И кричите“, — говорит Оксана Никифорова, руководитель следственной группы по семейным делам и по делам несовершеннолетних Ида-Харьюского отделения полиции. — В частном доме с этим может быть сложнее, соседи далеко. Хотя бывает, что и там слышат. В панельных домах соседи тоже могут быть настолько свыкшимися с бытовым шумом, что не отреагируют: проблема не моя. А для соседа в частном доме ситуация может быть нонсенсом — и он все же вызовет патруль“.

Такое правило действует во всех случаях, когда существует прямая угроза или насилие уже произошло. Однако в некоторых ситуациях у женщины нет возможности набрать номер 112, и тогда придется полагаться на свои силы. Но все же главной целью должно быть как можно скорее покинуть опасное место и вызвать полицию.

„Мы никогда не можем знать, как наше тело отреагирует в стрессовой ситуации. Не каждый сможет в состоянии шока собраться, догадаться, взять телефон и набрать 112. Если произошло физическое насилие, то очень важно вызвать на место патруль, потому что он зафиксирует, сделает первичный осмотр. Также желательно в этот день или через день обратится в травмпункт, потому что не все визуально видно. Допустим, если человека потаскали за волосы, то голова болит, а следов нет. Врач может увидеть покраснение кожи головы. Кроме того, у людей разная кожа и синяки могут проявиться через несколько дней“, — объясняет главный специалист отдела помощи пострадавшим Департамента социального страхования Татьяна Кутырев.

Затем мы „спокойно легли спать“. Я боялась, что физическое насилие обернется сексуальным, но этого не произошло. Проснулась ранним утром, быстро собралась и ушла на работу. Руки, ребра и спина были в синяках, на одной ноге был большой кровоподтек. Я никуда не обратилась и никому не стала жаловаться. Друзья помогли мне через пару дней вывезти вещи — я боялась заходить в его квартиру одна.

Я не кричала, не сопротивлялась и не пыталась вызвать полицию: никогда не сталкивалась ни с чем подобным, была в шоке от происходящего. И чувствовала себя виноватой.

„Если женщине уйти некуда, то в Эстонии есть женские приюты. Туда может отвезти полиция. Тогда нужно собрать сумку — и самое важное — документы. Не нужно тащить с собой мебель и постельное белье, все есть на месте. В такое интенсивное [праздничное] время может оказаться, что в комнате будет несколько человек, хотя, если женщина с ребенком, то им дадут отдельное помещение. Это обычная квартира, просто комнаты заняты пострадавшими женщинами. Мужчин там нет. Санузел и кухня общего пользования. На первое время обеспечат и едой“, — объясняет главный специалист отдела помощи пострадавшим Департамента социального страхования Татьяна Кутырев.

Иногда единственным способом избежать домашнего насилия является расставание с партнером. Возможно, временное. Если у вас есть подозрения, что ситуация может накалиться в ближайшие дни, во время новогодних праздников или выходных, то можно заранее подготовить пути к отступлению. Подробно о том, как это сделать, мы писали здесь .

Оксана Никифирова объясняет, что агрессоры часто на следующий день признаются в любви, поскольку это способ манипуляции, который позволяет как можно дольше оставаться рядом со своей жертвой.

При этом, фраза „у всех так“, по словам следователя, — это действительно наиболее частая причина, по которой женщины не вызывают полицию в случае применения насилия. Также в ходу: „не выносить сор из избы“ и „бьет — значит любит“.

По словам Оксаны Никифоровой, стратегии, где пострадавшей стороне предлагают не оказывать сопротивления, наиболее опасны, если речь идет о повторяющихся эпизодах насилия: „Когда человек несколько раз подряд примиряется с применением в отношении себя любого вида насилия, он от каждого из этих случаев испытывает стресс. Дабы с каждым разом стресс не казался убивающим его изнутри, срабатывают определенные рефлексы — и человек с каждым разом все больше убеждает себя, что это нормально. И не обращается за помощью. Это и приводит к тому, что, когда доходит до уголовного дела, мы слышим: „А это у всех так“.

„Если ситуация тупиковая, можно попытаться договориться, чтобы в нужный момент все-таки позвать помощь, — говорит следователь. — В стрессовых ситуациях люди могут быть очень изобретательными: все стоит на кону, ты не знаешь, что будет дальше, и если есть момент переговоров и хотя бы малейший шанс, что они возымеют эффект — воспользуйтесь им“.

Привлекать внимание можно и нужно любыми способами: кричать в окно, громко топать, стучать по батареям, кидать тяжелые предметы. У некоторых людей от страха может пропасть голос — нужно не бояться шуметь.

Также в случаях, когда насилие в семье является регулярным, можно заранее позаботиться о том, чтобы всегда оставалась возможность позвонить в полицию. „Как только видите, что ситуация начинает накаляться, стоит набрать 112. Не ждать, когда будет совсем плохо. Если человек отбирает у вас мобильный телефон, договоритесь с доверенным лицом, что если вы отправляете смайлик, крестик или букву, то ситуация экстренная и нужно вызвать помощь“, — говорит Татьяна Кутырев.

Другой способ — это заранее договориться о контрольных звонках: если в определенное время вы не взяли трубку или не написали сообщение, то пора звонить 112.

„В идеале вообще не стоит оставаться наедине с применяющим насилие человеком“, — говорит Кутырев.

Предупредить конфликт

Если вы уже столкнулись с конфликтом, выход из которого не был найден, и стороны не примирились, то можно ожидать, что ситуация повторится и в какой-то момент (но не обязательно) дойдет до насилия. „Для нас важно понять, каким был конфликт. Есть такие понятия, как „семейная ссора“ и „семейное насилие“. Что такое ссора? Это когда два человека, которые себя чувствуют в семье на равных, в каком-то вопросе не доходят до консенсуса и это перерастает в конфликт. Но если кто-то пытается доминировать, и ссора произошла не для того, чтобы разрешить конфликт, а для того, чтобы унизить другую сторону, чтобы каким-то образом доказать свое доминирование — вплоть до физических увечий — это уже насилие“, — объясняет следователь Оксана Никифирова.

Она настаивает на том, что если во время ссоры стороны дошли до оскорблений, мириться с которыми сложно, то все же следует обратиться за помощью к психологу: он поможет наладить отношения в паре и найти оптимальный выход из положения.

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