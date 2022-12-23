Согреваемся по-взрослому: 3 секрета приготовления глинтвейна (+ коллекция рецептов)

Если компания маленькая, идеальной посудой для глинтвейна является эмалированная джезва. Для кофе она как раз не очень годится, а вот под горячий алкоголь — в самый раз.

„Правила винодела“

Второй нюанс — это посуда для питья. Оставьте для кафе высокие стеклянный бокалы с ручкой (для хот-дринков), под домашний глинтвейн заведите маленькие керамические кружечки (не более 100 мл), они лучше сохраняют тепло, а значит, и аромат. Никаких соломинок, они не годятся для горячего, лучше сервировать глинтвейн с кофейной ложечкой, для любителей „вылавливать фрукты из компота“.

Третий секрет — это порядок закладки пряностей. Отложите в сторону пакетики с готовыми наборами специй, все гораздо интереснее. Принцип очень простой: чем крупнее пряности, тем раньше их нужно закладывать. Растертую в пыль корицу не имеет смысла добавлять в холодное вино, если корица молотая, то ей стоит присыпать уже готовый напиток. Но для лучшего экстрагирования ароматических веществ корицу лучше ломать на кусочки и прогревать подольше. Наоборот дело обстоит с гвоздикой. Она не любит длительной термообработки. Добавьте ее в финале, сняв глинтвейн с огня и дав ему слегка настояться.

Гвоздику можно слегка растереть-поломать просто пальцами. А вот мускатному ореху требуется серьезная термообработка, цельным он вам не дастся. Соответственно, его как раз можно натереть на терке и добавить в середине процесса.

Сахар в сухое вино закладывайте в самом начале. Если же вы заменяете сахар медом,то его не стоит греть ни в коем случае.

Ломтики цитрусовых или яблоки также не надо „варить“, добавьте их вместе с гвоздикой и дайте чуть-чуть настояться. Именно тогда они придадут освежающую кислинку и не дадут выступить приторности горячего подслащенного вина. А вот сухофрукты лучше кинуть в емкость с напитком в самом начале.