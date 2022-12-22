7 трендов зимы-2022/2023, которые могут тебе не подойти, и способы их исправить

Тренды — штука сложная. Ты точно сталкивалась с ситуацией, когда тебе очень понравилась модная вещица, она потрясающе смотрелась на модели, подруге или незнакомке, но тебе совершенно не подошла. Не стоит расстраиваться, это абсолютно нормально! Твоя фигура уникальна, и у каждой девушки есть свои сильные и слабые стороны, так что одежду стоит подбирать, помня о них.

Бахрома

Мода циклична: пришли 20-е, вернулась бахрома — предсказуемо! Подиумные тренды диктуют моду не просто на бахрому, а на ее гиперболизированную, длинную версию, то есть сумки, юбки и платья с длинной „лапшой“ и куртки с „крыльями“. Да, в обычной жизни они могут смотреться слегка сомнительно, но это не значит, что от модных лиан стоит отказываться. Приручить бахрому можно, составив look в монохроме: она станет хорошим и ярким акцентом, а ты сможешь избежать излишней драматизации образа.

Если все-таки хочется цветового разнообразия, можешь примерить джемпер с контрастной асимметричной бахромой или стильный шарф с разноцветными клетками. Кстати, именно по нему сейчас сходят с ума все модницы мира — здесь рассказываем, почему!

Прозрачные ткани

В этом сезоне фэшэниста будто помешались на полупрозрачных лонгсливах, футболках и платьях. Стилистику нулевых не остановить! Поэтому да, вопреки запретам некоторых стилистов, прозрачные образы сейчас мегаактуальны. Но многие девушки боятся показать чуть больше, чем хотелось бы, и отказывают себе в удовольствии носить такие вещи.

И правда, это довольно утомительно — пристально следить за тем, чтобы ничто не открывалось, не сползало и не просвечивало. Но есть один совет, после которого прозрачные ткани станут неотъемлемой частью твоего образа. Лайфхак прост: нужно грамотно подобрать первый слой. Бесшовное нижнее белье или боди телесного цвета скроют все, что ты бы не хотела показывать, и помогут тебе чувствовать себя на все 100. Да, нижнее белье можно обыграть как часть аутфита, но это уже, скажем, уровень „спец“ — начинаем с базы!

Подплечники