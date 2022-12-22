7 трендов зимы-2022/2023, которые могут тебе не подойти, и способы их исправить
Мы и сами порой попадаемся на уловки глянцевых картинок: фэшн-блогеры, модели и звезды так здорово выглядят в трендовых обновках — платьях цвета фуксии, облегающих ботфортах, оверсайз-жакетах — что хочется тут же повторить модный look. Но не все так просто: некоторые тенденции могут быть (нет, не вооружены), но очень опасны!
Тренды — штука сложная. Ты точно сталкивалась с ситуацией, когда тебе очень понравилась модная вещица, она потрясающе смотрелась на модели, подруге или незнакомке, но тебе совершенно не подошла. Не стоит расстраиваться, это абсолютно нормально! Твоя фигура уникальна, и у каждой девушки есть свои сильные и слабые стороны, так что одежду стоит подбирать, помня о них.
Бахрома
Мода циклична: пришли 20-е, вернулась бахрома — предсказуемо! Подиумные тренды диктуют моду не просто на бахрому, а на ее гиперболизированную, длинную версию, то есть сумки, юбки и платья с длинной „лапшой“ и куртки с „крыльями“. Да, в обычной жизни они могут смотреться слегка сомнительно, но это не значит, что от модных лиан стоит отказываться. Приручить бахрому можно, составив look в монохроме: она станет хорошим и ярким акцентом, а ты сможешь избежать излишней драматизации образа.
Если все-таки хочется цветового разнообразия, можешь примерить джемпер с контрастной асимметричной бахромой или стильный шарф с разноцветными клетками. Кстати, именно по нему сейчас сходят с ума все модницы мира — здесь рассказываем, почему!
Прозрачные ткани
В этом сезоне фэшэниста будто помешались на полупрозрачных лонгсливах, футболках и платьях. Стилистику нулевых не остановить! Поэтому да, вопреки запретам некоторых стилистов, прозрачные образы сейчас мегаактуальны. Но многие девушки боятся показать чуть больше, чем хотелось бы, и отказывают себе в удовольствии носить такие вещи.
И правда, это довольно утомительно — пристально следить за тем, чтобы ничто не открывалось, не сползало и не просвечивало. Но есть один совет, после которого прозрачные ткани станут неотъемлемой частью твоего образа. Лайфхак прост: нужно грамотно подобрать первый слой. Бесшовное нижнее белье или боди телесного цвета скроют все, что ты бы не хотела показывать, и помогут тебе чувствовать себя на все 100. Да, нижнее белье можно обыграть как часть аутфита, но это уже, скажем, уровень „спец“ — начинаем с базы!
Подплечники
Впервые этот элемент применила в своей осенней коллекции 1931 года Эльза Скиапарелли, однако мейнстримом он стал только в 1940-е. Потом подплечники проявили себя в 1970-е благодаря Иву Сен-Лорану и в 1980-е на фоне бушующей второй волны феминизма. И вот сейчас гиперболизированные плечи снова вернулись.
Объемные подплечники привлекают внимание и заставляют почувствовать властность, уверенность. Но малейшее нарушение баланса объемов может напрочь испортить образ и сделать его комичным. Это легко исправить: попробуй надеть оверсайз-жакет с увеличенными подплечниками, а низ look’a сделать более нейтральным, например, в виде джинсов прямого кроя или леггинсов.
Кожаный total-look
Более дерзкий и трендовый вариант total-денима, а в условиях нашей зимы еще и очень практичный! Минус этого тренда заключается лишь в том, что кожа, как и всё блестящее, может визуально полнить, но это легко исправить. Советуем тебе обратиться к матовым материалам: в ситуации же с блестящей кожей можно сделать акцент на талии и приоткрыть запястья и зону шеи — это визуально сделает ваш образ более хрупким и женственным.
Фуксия
Она согреет тебя и поднимет настроение в пасмурный зимний день. Она притягивает взгляды и вызывает улыбку. — спасибо, фуксия! Но многие девушки боятся носить этот цвет, так как не совсем понимают, с чем его сочетать. Пожалуй, начнем с самых сочных комбинаций: зеленый, желтый, оранжевый, красный, фиолетовый — не осторожничаем! Но если хочется составить более спокойный look, тут тебе помогут серый, молочный и темно-синий.
Пальто макси
Стильный образ, который легко составить с длинным пальто, очень легко испортить, если нарушить пропорции. Верхняя одежда, а особенно такая массивная, будет визуально „прибивать“ тебя к земле. Чтобы исправить положение, советуем вытянуть образ с помощью каблука, танкетки или прически (высокий хвост или „пучок“). Также можно поиграться с объемами: присмотрись к облегающим брюкам и изящной обуви (ботфорты или ботильоны на шпильке).
Большие сумки
Удобно. Вместительно. И модно! Подиумы диктуют нам не просто большие, а огромные сумки. Elisabetta Franchi и Dior уже давно представили макси-шоппер, Loewe — сумку-мешок, Bottega Veneta и Salvatore Ferragamo — слинг (вместительная сумка на длинной мягкой ручке, которую легко можно перекинуть через плечо). Но у этой модной тенденции есть один очень существенный минус.
Используя массивные сумки, нужно искусно балансировать между собственными пропорциями и объемом аксессуара, особенно это касается миниатюрных девушек - иначе может получиться так, что сумка визуально „заслонит“ тебя. Чтобы приручить этот тренд, попробуй встать на каблук и присмотреться к объемной одежде. Подойдут оверсайз-свитеры, лонгсливы, худи, пальто и плащи. Этот трюк поможет восстановить визуальный баланс объемов и сделать образ гармоничным.
Источник: Voice Mag