Интимный дневник украинской художницы

В 2022 году Берлин стал прибежищем для около ста тысяч украинцев, многие из которых профессионально занимаются искусством: среди них - музыканты, актеры, художники. Творческие люди из Киева, Одессы и других украинских городов наводнили Берлин и стали существенной его частью. Если составить календарь культурных берлинских мероприятий, так или иначе связанных с Украиной, он будет охватывать все дни недели - без пропусков. В то же время украинский культурный бум в Берлине не происходит в отрыве от войны. Искусство помогает и пережить травмы, и собирать деньги для помощи стране, и знакомить немцев с украинской культурой.

Самым провокационным украинским артистом (а на это звание уже есть немало конкурентов) берлинская пресса называет хрупкую девушку Викторию Процюк, которая в марте приехала в немецкую столицу из Киева. Она рисует акварелью и маслом картины, которые блокирует инстаграм, да и мы можем показать вам далеко не все. Ее эротические картины небольшого формата не удивят сюжетом. Это двое или больше преимущественно голых людей разных полов и цветов кожи, которые занимаются сексом - если брать это понятие максимально широко. Тела (или отдельные части тел) изображены максимально натуралистично, их взаимодействие показано совершенно однозначно - ни с чем не перепутаешь. Это секс, все участники которого получают громадное удовольствие.

„Я рисую только то, что прожила“

16 декабря в берлинском баре Repeat (проводить выставки в подвальных барах с их извилистыми коридорами, а не в галереях - давняя фишка Берлина) открылась выставка Виктории. „Я начала рисовать эротику еще в Киеве, но с выставками там было не так просто, - рассказывает она, стоя в двух шагах от диджея (какая берлинская выставка обходится без него). - Люди там не совсем были готовы к откровенным сценам. Здесь наоборот. Говорят, пожалуйста, сделайте нам еще что-нибудь поразвратнее“.