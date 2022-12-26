ФОТО | Как с помощью зрительных иллюзий в одежде подчеркнуть достоинства любой фигуры? Подробная инструкция от дизайнера Дианы Денисовой

Но уж такие мы, девушки, создания, что нам хочется быть лучше, стройнее, моложе, особенно в праздники. И помогают нам в этом зрительные иллюзии.

Одежда творит чудеса. И довольно часто мы интуитивно применяем маленькие хитрости, чтобы подчеркнуть наши достоинства.

Эти несложные приемы прекрасно продемонстрировали на показе коллекции в магазине „Marina Rinaldi“, а я их вам сейчас напомню.

1. Яркий аксессуар обязательно привлечет к себе внимание, первый взгляд вашего собеседника упадет именно на него. Колье или сотуар подчеркнут красивую шею и грудь, яркие гольфы – тонкие щиколотки, браслеты – запястья. Цветная сумка обратит внимание окружающих на талию или бедра, в зависимости от того, как держать эту самую сумку.

2. Горизонталь в образе видна в первую очередь. И горизонталь – не только полоски, это, в том числе, и край жакета, юбки или платья. Следите за тем, чтобы эти горизонтали не проходили по самым широким частям фигуры (если, конечно, не стоит задачи привлечь внимание именно к ним). Горизонталью фигуру можно скорректировать: например, если плечи `уже бедер, то горизонтальные полоски в области плеч сделают фигуру более пропорциональной.

3. Диагональ добавляет „жизни“ образу, делает его интереснее. Джемпер, частично „подзаправленный“ в юбку или брюки создает диагональ, скрывая животик и добавляя роста, так как приоткрывает талию и длина ног „считывается“ от неё.

4. Обувь в цвет ног или колготок сделает ноги визуально длиннее, особенно если обувь с острым носом. Цветные колготки вообще – несложный способ добавить изюминку образу.

5. А самый беспроигрышный прием, который подходит абсолютно всем дамам, вне зависимости от роста и размера – вертикаль цвета внутри. Получить ее очень просто: надевая жакет или пальто, не застегивайте их, пусть выглядывают нижние слои одежды. Тогда фигура как бы делится на три части по вертикали, и выглядит стройнее и выше.

Да-да, зимой не очень-то походишь нараспашку, но можно расстегнуть пальто уже при входе в помещение.