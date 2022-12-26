ФОТО | Как с помощью зрительных иллюзий в одежде подчеркнуть достоинства любой фигуры? Подробная инструкция от дизайнера Дианы Денисовой
Наконец-то мы начинаем любить себя, свое тело. То, что женщина в любом возрасте и в любом размере прекрасна, пришлось признать и мировой моде. Именно поэтому в последних коллекциях многие дизайнеры вывели на подиум моделей плюс сайз, отмечает в своем блоге „Стильное заявление„ на RusDelfi эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова.
Но уж такие мы, девушки, создания, что нам хочется быть лучше, стройнее, моложе, особенно в праздники. И помогают нам в этом зрительные иллюзии.
Одежда творит чудеса. И довольно часто мы интуитивно применяем маленькие хитрости, чтобы подчеркнуть наши достоинства.
Эти несложные приемы прекрасно продемонстрировали на показе коллекции в магазине „Marina Rinaldi“, а я их вам сейчас напомню.
1. Яркий аксессуар обязательно привлечет к себе внимание, первый взгляд вашего собеседника упадет именно на него. Колье или сотуар подчеркнут красивую шею и грудь, яркие гольфы – тонкие щиколотки, браслеты – запястья. Цветная сумка обратит внимание окружающих на талию или бедра, в зависимости от того, как держать эту самую сумку.
2. Горизонталь в образе видна в первую очередь. И горизонталь – не только полоски, это, в том числе, и край жакета, юбки или платья. Следите за тем, чтобы эти горизонтали не проходили по самым широким частям фигуры (если, конечно, не стоит задачи привлечь внимание именно к ним). Горизонталью фигуру можно скорректировать: например, если плечи `уже бедер, то горизонтальные полоски в области плеч сделают фигуру более пропорциональной.
3. Диагональ добавляет „жизни“ образу, делает его интереснее. Джемпер, частично „подзаправленный“ в юбку или брюки создает диагональ, скрывая животик и добавляя роста, так как приоткрывает талию и длина ног „считывается“ от неё.
4. Обувь в цвет ног или колготок сделает ноги визуально длиннее, особенно если обувь с острым носом. Цветные колготки вообще – несложный способ добавить изюминку образу.
5. А самый беспроигрышный прием, который подходит абсолютно всем дамам, вне зависимости от роста и размера – вертикаль цвета внутри. Получить ее очень просто: надевая жакет или пальто, не застегивайте их, пусть выглядывают нижние слои одежды. Тогда фигура как бы делится на три части по вертикали, и выглядит стройнее и выше.
Да-да, зимой не очень-то походишь нараспашку, но можно расстегнуть пальто уже при входе в помещение.
И когда нас встречают по одежке, первое впечатление точно удастся произвести.
Как еще можно использовать зрительные иллюзии в своем гардеробе? 10 примеров:
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
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