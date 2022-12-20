Праздник к нам приходит: как вернуть себе новогоднюю радость из детства?
Радость – чувство неуловимое и мимолетное. Неизвестно откуда приходит и непонятно почему пропадает. Причем с годами приходит все реже, а пропадает все чаще. Особенно это заметно в праздники, когда и елка пахнет автомобильным ароматизатором, и мандарины не такие оранжевые. Какому Деду Морозу писать письма, чтобы вернуть радость обратно?
В новогодних рассказах и наших детских воспоминаниях праздник хорош уже потому, что он праздник. Все какое-то торжественное, необычное, родниковой водой умытое: и крахмальные скатерти, и пускающий солнечные зайчики хрусталь на столе, и банки горошка с надписью „Глобус“ в холодильнике, и мамино платье с пышной юбкой на плечиках в шкафу, и собственное, блестящее – в детской на стуле.
Мы редко фиксируем момент, когда наша радость начинает тускнеть и вянуть, как роза Чудовища в диснеевском мультфильме, но он неизбежно наступает – вместе с взрослением. Почему так происходит?
У детей особенное восприятие времени, они тесно связаны со своим „сейчас“. Каждый день ожидания праздника для них наполнен радостью, причем не той, что наступит 31 декабря, а проживаемой.
Поэтому во всем мире так популярны детские адвент-календари, которые искусно подогревают эту „радость в моменте“. С каждым новым окошечком и фигурной шоколадкой она увеличивается, крепнет, доходит до пика, и Значимый День становится разрядкой, легким выдохом.
У взрослых же все несколько иначе. Отличное описание этому дал профессор психологии Гарвардского университета Дэниел Гилберт в книге „Спотыкаясь о счастье“. „Мы полагаем, что чувства, которые мы испытываем, воображая будущее, – это чувства, которые мы будем испытывать, когда туда попадем“.
Как это выглядит на практике? Мы буквально вносим пункт „испытать радость, восторг и умиление“ в свой календарь и планируем сделать это в определенный день, по определенному поводу. „Не трогай радость – это на Новый год!“, „Пусть ощущение счастья пока постоит – это тебе на День рождения“.
При этом сам процесс подготовки к праздникам или важным мероприятиям превращается в рутину и переживается как малозначимое и довольно утомительное событие. Убрать, заказать, украсить, приготовить и посадить сорок розовых кустов. А уж потом, в час X, мы достанем подарки из шкафа, вино из холодильника и пора-пора-порадуемся. Грандиозно и вдохновенно, с небом в алмазах, иначе зачем были вообще нужны все эти терзания?
Но, как известно, чем больше раздуты ожидания, тем сильнее разочаровывает реальность. За годы подобных утраченных иллюзий скапливается не меньше, чем пыльных подарочных свечек с ароматами ванили и корицы.
Воспоминания о „самых ужасных“ торжествах накладываются друг на друга, и в итоге только приступив к праздничной гонке, мы заранее предвидим провал. Какая уж тут радость!
Давай, просыпайся
Чтобы снова испытать праздничную радость, надо пробудить в себе ту веселую детскую часть, что ликовала при виде всего и всех, или притушить взрослую. Начнем с первой.
Как известно, за спонтанность, игру, удовольствия, и все то, что рождает радость, отвечает наш Внутренний Ребенок. Призвать его к ответу поможет простой способ: вспомнить, что именно тебе доставляло радость в детстве. Как правило, это были какие-то очень простые вещи: мороженое вместо обеда, интересная книжка вместо скучной „домашки“, разрешение слизать крем с венчика миксера, катание с горки, громкое пение по пути из школы, передача „В гостях у сказки“.
Составь список таких вещей и делай их каждый день или хотя бы раз в неделю, по выходным
Если ни один пункт не порадовал, есть другой вариант: отслеживать в себе малюсенькие искорки желаний и раздувать их, какими бы бессмысленными они не казались. Даже хорошо, если они будут слегка странными: отнесись к этому как к игре, челенджу, а взрослой части расскажи, что это психотерапия и ее прописал доктор. Главное условие – не откладывать, не ждать специального дня или подходящего момента.
Еще один хороший способ – временно замедлить бег, оглядеться по сторонам, как это делают дети на прогулке. Посмотреть не на переполненный мессенджер, а на снег на крышах, зайти не в торговый центр со списком, а в полупустой антикварный магазинчик. Сконцентрироваться не на мыслях, а на ощущениях: картинках, звуках, запахах.
Хорошим пробуждателем радости станет поход в детский магазин, и лучше вечером, перед закрытием – елки, нарядные куклы и волшебные палочки принцесс могут сработать как машина времени и на миг перенести в детство. И в этом детстве можно, наконец, купить себе Барби в карете.
И еще один небольшой секрет: вспомни, как праздники проходили в детстве. Мы были участниками, но точно не организаторами всего банкета.
Нас ждали сюрпризы: какой торт окажется на столе, мамин „Медовик“ или бабушкин „Наполеон“, какие подарки под елкой, как будет выглядеть Дед Мороз и его внучка. Сейчас мы делаем все сами и, конечно, устаем и нервничаем.
Но сюрпризы по-прежнему можно организовать: заказать бьюти-бокс и поручить оформление стола рестораторам в отеле, купить билет в незнакомый город, попросить близких организовать клининг и отправиться на прогулку в парк.
Кстати, адвент-календари последнее время стали делать и для взрослых: с косметикой, чаем, шоколадом, духами. Имеет смысл купить себе такой детский подарок и начинать каждое утро с него – прямо перед чашкой кофе.
Ваше мнение очень важно для нас!
Поговорили с ребенком, теперь будем разбираться с той частью, что мешает радоваться. Как правило, это зловредный Внутренний Критик, собирательный хор осуждающих голосов, которые поселились внутри.
Они говорят: „Чудес не бывает, тебе вообще сколько лет?“, „Новый год – семейный праздник, его нужно отмечать с родственниками“, „Хорошая хозяйка не накормит гостей покупным „Оливье“, „Кто дарит детям такую чушь?“ (нужное подчеркнуть или дописать).
У Критика всегда есть мнение (почти как у неизвестных людей в соцсетях), и в основном оно оценивающее и обесценивающее. Радоваться с оглядкой на „можно“ и „нельзя“ довольно проблематично. Важно вслушаться в хор голосов и постараться понять, чей там громкий и не признающий возражений. А потом – дать ему отпор, как бабе Яге на утреннике. Спасибо за ваше мнение, но у меня есть свое!
Если в случае с ребенком мы отслеживали желание и радость, с критической частью поможет справиться отслеживание негатива. Он может проявлять себя как внезапное раздражение и упадок сил, навалившаяся беспричинная сонливость, головная боль.
Полезными оказываются самые незначительные сигналы тела: непроизвольно сжатый зубы во время обсуждения Тайного Санты в офисе (опять три дня искать подарок и получить в ответ хрипящую музыкальную шкатулку и игрушечный символ позапрошлого года), занывшая при словах „а давай позовем много гостей“ спина.
Наверняка если не от всех, то от половины „важных праздничных дел“ можно отказаться без всякого ущерба. Мы обычно составляем списки того, что хотим успеть – почти список вопросов к экзамену под название „Организация идеального праздника“.
Но сейчас не сессия и на список можно взглянуть с пристрастием, а затем – вычеркнуть самым жирным карандашом те пункты, которые не имеют никакого отношения к радости.
Если собрать взрослые истории про самые хорошие праздники, то окажется, что в них минимальное количество ингредиентов и участников: просмотр старых фильмов, семейный праздник в пижамах с бутербродами и пиццей, бегство со скучной вечеринки и прогулка вдвоем по ночному городу.
Елочка, сгори
Последние годы в тренде откровенно не любить и обесценивать праздники и все их привычные атрибуты. Не получается радоваться – вот пусть это и станет поводом если не для положительных эмоций, то для бравады.
И вместо того, чтобы украшать елку, мы будем писать посты о том, что Лукашин – алкоголик, Ипполит – абьюзер, в вера в чудеса – инфантилизм. Покупать черные елочные шарики с надписями „Деда Мороза не существует“, демонстративно смотреть новогоднее обращение раньше или не смотреть вовсе. В качестве ситуативной разрядки это неплохо, но если подобная реакция на праздники происходит постоянно, стоит поискать ее истоки.
Это может быть, например, детская обида и разочарование: подарки все равно не подарят, желания не сбудутся, хоть сожги и съешь под елкой пачку бумаги для принтера. Ну и ладно, ну и подумаешь, залезу в шкаф и буду сидеть там, пока все не кончится!
Второй вариант – подростковый бунт против всего навязанного и обязательного, отвергание общепринятых норм, правил и ценностей. Все водят хороводы и кричат „Сне-гу-ро-чка“? А я буду прыгать на месте и звать Дарта Вейдера.
Но парадокс в том, что при таком раскладе отрицание мейнстрима само превращается в менйстрим, „не есть салаты“ и „не ставить елку“ становится традицией, а нарядное платье и селедка под шубой в хрустальной салатнице – странностью и эпатажем.
Есть и взрослые причины для антирадости. Прежде всего, это обычная усталость, эмоциональная или физическая. У измученного человека праздничные шум, гам, веселье и суета вызывают только раздражение, а попытки изображать радость и вовсе отнимают последние силы. И иногда лучше их оставить, отправить близких на дачу и просто выспаться – это принесет самую настоящую радость.
Еще одна взрослая причина отрицания праздников – проживание горя, когда чужая радость ранит и причиняет боль и горечь. В дни всеобщих торжеств такой человек ощущает себя одиноким и изолированным от тех, чья жизнь продолжается, как ни в чем не бывало.
Третья взрослая причина – депрессия, при которой мир внутри и снаружи как будто затянут темной мутной пеленой и любые сильные переживания недоступны. О депрессии обычно говорят, что это смерть желаний, и уж точно смерть радости. В этом случае необходима помощь специалиста – и не в красном колпаке с посохом.