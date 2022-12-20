Праздник к нам приходит: как вернуть себе новогоднюю радость из детства?

При этом сам процесс подготовки к праздникам или важным мероприятиям превращается в рутину и переживается как малозначимое и довольно утомительное событие. Убрать, заказать, украсить, приготовить и посадить сорок розовых кустов. А уж потом, в час X, мы достанем подарки из шкафа, вино из холодильника и пора-пора-порадуемся. Грандиозно и вдохновенно, с небом в алмазах, иначе зачем были вообще нужны все эти терзания?

Как это выглядит на практике? Мы буквально вносим пункт „испытать радость, восторг и умиление“ в свой календарь и планируем сделать это в определенный день, по определенному поводу. „Не трогай радость – это на Новый год!“, „Пусть ощущение счастья пока постоит – это тебе на День рождения“.

У взрослых же все несколько иначе. Отличное описание этому дал профессор психологии Гарвардского университета Дэниел Гилберт в книге „Спотыкаясь о счастье“. „Мы полагаем, что чувства, которые мы испытываем, воображая будущее, – это чувства, которые мы будем испытывать, когда туда попадем“.

Поэтому во всем мире так популярны детские адвент-календари, которые искусно подогревают эту „радость в моменте“. С каждым новым окошечком и фигурной шоколадкой она увеличивается, крепнет, доходит до пика, и Значимый День становится разрядкой, легким выдохом.

У детей особенное восприятие времени, они тесно связаны со своим „сейчас“. Каждый день ожидания праздника для них наполнен радостью, причем не той, что наступит 31 декабря, а проживаемой.

Мы редко фиксируем момент, когда наша радость начинает тускнеть и вянуть, как роза Чудовища в диснеевском мультфильме, но он неизбежно наступает – вместе с взрослением. Почему так происходит?

В новогодних рассказах и наших детских воспоминаниях праздник хорош уже потому, что он праздник. Все какое-то торжественное, необычное, родниковой водой умытое: и крахмальные скатерти, и пускающий солнечные зайчики хрусталь на столе, и банки горошка с надписью „Глобус“ в холодильнике, и мамино платье с пышной юбкой на плечиках в шкафу, и собственное, блестящее – в детской на стуле.

Но, как известно, чем больше раздуты ожидания, тем сильнее разочаровывает реальность. За годы подобных утраченных иллюзий скапливается не меньше, чем пыльных подарочных свечек с ароматами ванили и корицы.

Воспоминания о „самых ужасных“ торжествах накладываются друг на друга, и в итоге только приступив к праздничной гонке, мы заранее предвидим провал. Какая уж тут радость!

Давай, просыпайся

Чтобы снова испытать праздничную радость, надо пробудить в себе ту веселую детскую часть, что ликовала при виде всего и всех, или притушить взрослую. Начнем с первой.

Как известно, за спонтанность, игру, удовольствия, и все то, что рождает радость, отвечает наш Внутренний Ребенок. Призвать его к ответу поможет простой способ: вспомнить, что именно тебе доставляло радость в детстве. Как правило, это были какие-то очень простые вещи: мороженое вместо обеда, интересная книжка вместо скучной „домашки“, разрешение слизать крем с венчика миксера, катание с горки, громкое пение по пути из школы, передача „В гостях у сказки“.

Составь список таких вещей и делай их каждый день или хотя бы раз в неделю, по выходным

Если ни один пункт не порадовал, есть другой вариант: отслеживать в себе малюсенькие искорки желаний и раздувать их, какими бы бессмысленными они не казались. Даже хорошо, если они будут слегка странными: отнесись к этому как к игре, челенджу, а взрослой части расскажи, что это психотерапия и ее прописал доктор. Главное условие – не откладывать, не ждать специального дня или подходящего момента.

Еще один хороший способ – временно замедлить бег, оглядеться по сторонам, как это делают дети на прогулке. Посмотреть не на переполненный мессенджер, а на снег на крышах, зайти не в торговый центр со списком, а в полупустой антикварный магазинчик. Сконцентрироваться не на мыслях, а на ощущениях: картинках, звуках, запахах.