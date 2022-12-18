Золотые правила женской силы: подсказки от одной из лучших психологов современности Лиз Бурбо

Хочешь, чтобы окружающие наконец начали считаться с твоим мнением и перестали воспринимать тебя как слабое звено? Спокойно, это поправимо, пишет Voice Mag. Возможно, тебе даже не потребуется записываться к психологу или проходить курсы личностного роста. Стать сильнее и свободнее можно попробовать с простейшими и универсальными советами от популярного философа и просветителя Лиз Бурбо, написавшей ни один бестселлер по психологии.

Носи яркую одежду

Пополни свой гардероб вещами ярких цветов. Логика проста: как правило, любительницы total black луков страдают от так называемой травмы „отвергнутого“. Облачаясь в одежду темных цветов, они пытаются уменьшить степень испытываемых по этому поводу страданий, ведь черный „отрезает“ возможность чувствовать окружающий мир во всех его ярких красках. Окружающие сходу считывают это по одежке и изначально воспринимают тебя как слабую личность.

Пей больше воды

Да-да, регулярность акваритуала тоже работает на обретение твоей женской силы. Но не забывай, что разные виды жидкостей, употребляемые тобой в течение дня, не входят в два литра воды, которые рекомендуется выпивать ежедневно. Только чистая природная вода поможет очиститься от кислоты, вырабатываемой практически всеми продуктами питания.

Следи за мыслями

Важно понимать, что ты не можешь контролировать то, что говорят и во что верят другие люди. Но в твоих силах стать хозяйкой собственных мыслей и слов, которые напрямую отражают мышление. Поэтому думай позитивно и тем самым взращивай в себе силу.