Правда ли, что мясо гниет в желудке: мнение гастроэнтеролога

По словам специалиста, подобное высказывание – миф. На самом деле в толстый кишечник мясо попадает уже полностью расщепленным.

„Вначале оно проходит обработку ферментами желудочного сока, а завершается пищеварительный процесс в тонком кишечнике. Под воздействием кишечных энзимов содержащиеся в мясе белки преобразуются в аминокислоты, а жиры — в жирные кислоты. Одновременно из продукта выделяются входящие в его состав витамины и минеральные вещества — железо, селен, цинк“, – объяснил Андреев в беседе с одним из изданий.