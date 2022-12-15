В последний момент: 5 способов быстро собрать красивый образ на корпоратив, если ты не успела подготовиться

Каждый раз обещаем себе заранее подготовиться к корпоративу и продумать образ до мелочей, и каждый раз что-то отвлекает: то годовые отчеты, которые все никак не закончатся, то новые срочные задачи, то просто банальная усталость. Согласны, обидно бывает прощаться с мечтой о феерическом появлении на вечеринке, которое ты уже представила в деталях, - но кто сказал, что ты все равно не получишь десяток комплиментов?

Чтобы сиять ярче диско-шара достаточно подобрать правильные аксессуары и обувь или добавить в образ одну акцентную вещь. Давай не будем затягивать теоретическое вступление: показываем 5 идей для быстрого, но крутого look'а на праздники.

Обувь-заявление

Представь: черное платье миди, которое у тебя наверняка где-то есть, аккуратные сияющие серьги, может быть, чокер или подвеска, и блестящие туфли. Стильно, а главное, как просто! Такую обувь мы называем заявлением — точнее и не скажешь.

Перчатки

Белый комбинезон, черное платье, юбка-карандаш с корсетом, классические брюки с топом — все смотрится изысканно и необычно, когда ты надеваешь вечерние перчатки. Можно подобрать аксессуары из атласа, а можно примерить блестящие. Ты нас знаешь, мы без ума от пайеток!

Перья

Еще одна наша большая любовь — воздушные перья. И непременно большие, заметные, объемные! В движении они смотрятся невероятно кинематографично, так что на сторис подруг ты будешь королевой вечера. Только не забудь удостовериться в том, что перья на рукавах или брюках прикреплены хорошо — на корпоративе нам неприятные сюрпризы не нужны.

Диско-украшения

В этом случае правило „больше — лучше“ работает безотказно. На вечеринку ты можешь надеть самые заметные украшения в своей коллекции, которые обычно ты не носишь и все время обещаешь дождаться особого случая. Он наступил! Праздничному образу не повредит небольшая театральность, так что не стесняйся и выбирай массивные серьги, браслеты с яркими камнями и переливающиеся цепочки.

Пайетки