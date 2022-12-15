В последний момент: 5 способов быстро собрать красивый образ на корпоратив, если ты не успела подготовиться(1)
Если ты тоже пару недель представляла себе идеальный аутфит на корпоратив, думала о том, как классно будешь в нем смотреться, а потом вдруг поняла, что до праздника пару дней и ты не готова — милости просим в наш клуб веселых и забывчивых! Но не отчаявшихся: рассказываем о пяти способах быстро превратить обычный образ в крутой и стильный — специально для вечеринки.
Каждый раз обещаем себе заранее подготовиться к корпоративу и продумать образ до мелочей, и каждый раз что-то отвлекает: то годовые отчеты, которые все никак не закончатся, то новые срочные задачи, то просто банальная усталость. Согласны, обидно бывает прощаться с мечтой о феерическом появлении на вечеринке, которое ты уже представила в деталях, - но кто сказал, что ты все равно не получишь десяток комплиментов?
Чтобы сиять ярче диско-шара достаточно подобрать правильные аксессуары и обувь или добавить в образ одну акцентную вещь. Давай не будем затягивать теоретическое вступление: показываем 5 идей для быстрого, но крутого look'а на праздники.
Обувь-заявление
Представь: черное платье миди, которое у тебя наверняка где-то есть, аккуратные сияющие серьги, может быть, чокер или подвеска, и блестящие туфли. Стильно, а главное, как просто! Такую обувь мы называем заявлением — точнее и не скажешь.
Перчатки
Белый комбинезон, черное платье, юбка-карандаш с корсетом, классические брюки с топом — все смотрится изысканно и необычно, когда ты надеваешь вечерние перчатки. Можно подобрать аксессуары из атласа, а можно примерить блестящие. Ты нас знаешь, мы без ума от пайеток!
Перья
Еще одна наша большая любовь — воздушные перья. И непременно большие, заметные, объемные! В движении они смотрятся невероятно кинематографично, так что на сторис подруг ты будешь королевой вечера. Только не забудь удостовериться в том, что перья на рукавах или брюках прикреплены хорошо — на корпоративе нам неприятные сюрпризы не нужны.
Диско-украшения
В этом случае правило „больше — лучше“ работает безотказно. На вечеринку ты можешь надеть самые заметные украшения в своей коллекции, которые обычно ты не носишь и все время обещаешь дождаться особого случая. Он наступил! Праздничному образу не повредит небольшая театральность, так что не стесняйся и выбирай массивные серьги, браслеты с яркими камнями и переливающиеся цепочки.
Пайетки
Ну и какой же праздник без пайеток? Они могут спасти даже самый банальный аутфит: добавь к белым брюкам золотой топ, или рубашку комбинируй с мини-юбкой в „чешуе“. Тебе достаточно всего одной вещи, чтобы стать центром внимания — пайетки тебя не подведут!
Источник: Voice Mag