15.12.2022, 14:00
ТЕСТИРУЕМ КОЛБАСКИ | Какие кровяные колбасы выбрать для рождественского стола? Мы нашли своих фаворитов, вы тоже можете найти своих
Смотрите видео, как сделать колбаски с хрустящей корочкой
ФОТО: | Delfi Meedia
Выбор кровяных колбас в магазинах довольно велик, и выбрать бывает трудно. Хорошо известно, что самым популярным вкусом является нейтральный, или классический вкус, в который не добавляют никаких странных приправ. Мы изучили ассортимент в магазинах и определили фаворитов портала Oma Maitse.