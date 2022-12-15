ТЕСТИРУЕМ КОЛБАСКИ | Какие кровяные колбасы выбрать для рождественского стола? Мы нашли своих фаворитов, вы тоже можете найти своих

Выбор кровяных колбас на прилавках магазинов не сильно меняется из года в год. Время от времени на полке появляется новый красивый товар, но основные ожидания связаны с тем, что он натуральный, не содержит глютена или жира.

Чтобы кровяная колбаса хранилась дольше, в промышленности используют либо соль (хлорид натрия), либо консерванты (нитрит натрия и диацетат натрия). Если вы не делаете кровяную колбасу самостоятельно, у вас есть выбор между этими двумя вариантами в плане ингредиентов. Редакторы Oma Maitse попробовали кровяную колбасу, продающуюся в крупных магазинах, и выбрали своих фаворитов. Здесь вы можете получить помощь и соориентироваться при выборе.