Новый год и дети: как праздновать, что дарить и что говорить про Деда Мороза

Для школьников, учащихся в начальных классах, хороший подарок тот, что может стать средством коммуникации со сверстниками (модные куклы, которых все собирают, фигурки супергероев) и предметы, расширяющие познания о мире (микроскопы, наборы юного химика, сборные модели динозавров).

Понимать, что такое Новый год и для чего он нужен, дети начинают примерно с трех лет. Так же, как и осознавать ценность и особенно цену подарков. Для двухлетки любая симпатичная мелочь в красивом шуршащем пакетике – это уже радость, причем и подарок, и пакет – одинаковая.

Непременный атрибут Нового года – подарки, и над тем, какие именно они должны быть, родители ломают голову чуть ли не с сентября, чтобы восхитить, поразить и удивить. Казалось бы, с учетом изобилия в магазинах это несложно. Но точно такое же изобилие наблюдается и дома. Современные дети не станут радоваться фломастерам, новому платью или пакету со сладостями – все это у них есть в обычной жизни. Но и покупать живого пони или последний айфон ради счастливого „спасибо, вы самые лучшие“ тоже не совсем правильно – это все-таки праздник, а не конкурс подарков.

Примерно так представляют себе зимние праздники маркетологи и настойчиво транслируют эту идеальную картинку родителям, причем начинают это делать где-то в октябре. Список того, без чего ну никак невозможно представить Новый год, постоянно растет. Полосатые леденцы? Конечно! Фотосессия в ярких носках у бутафорского камина? Как же без нее! На сайтах появляются сезонные списки того, что обязательно нужно сделать всей семьей накануне праздника, а родители сбиваются с ног в поисках Барби в костюме космонавта и пяти одинаковых пижам для фэмели-лука, включая миниатюрную пижамку для кота.

Новый год – праздник семейный. Можно вместе с детьми печь имбирные пряники и наряжать елку винтажными разноцветными шариками с историей, смотреть старые добрые мультики, обниматься под бой курантов и ждать момента, когда можно будет наконец развязать золотые ленты и открыть коробки с лучшими на свете подарками.

Со средними и старшими школьниками все проще: у них, как правило, есть виш-листы, порой даже со ссылками и артикулами, остается лишь выбрать и упаковать. Если хочется ввести традицию сюрпризов, надо быть внимательными на протяжении года и слушать, о чем дети говорят с придыханием и упоминают слишком часто. Необязательно подарки должны быть шикарными – во многих семьях это просто приятные мелочи для души. И это совершенно логично, если вспомнить суть праздника.



Отдельная тема – дорогие, спорные или просто нереальные подарки, о которых мечтают дети: айфон последней модели, сертификат в салон пирсинга, белая полярная сова и магическая метла. Если не в Новый год, то когда же?! Но неправильно превращать письма Деду Морозу, реальные или шутливые, в аналог рождественской ветки омелы: в честь праздника целуй, кого хочешь, и проси любой подарок.

Если же ребенок грезит о том, что ему дарить по каким-то причинам не будут, лучше об этом сказать стоит заранее, чтобы утром первого января он не ждал и не надеялся. Важно не просто сказать „нет“, но и обязательно объяснить свою позицию: айфон стоит дорого, а ты теряешь телефоны каждые три месяца, тоннели в ушах через год могут показаться тебе глупыми, а пластика мочек ушей – дело непростое, а что касается летающей метлы, то у меня для тебя плохие новости...

Отпустить бороду

Еще сложнее, чем с выбором подарков, дело обстоит с дарителями. Кто приносит все эти роскошные коробочки, взрослые или Дед Мороз? А почему Серега говорит, что его не существует? И как получилось, что Дед, загадывавший загадки на утреннике, так похож на воспитателя Нину Николаевну?