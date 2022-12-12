Грустные, злые и в стрессе: как изменились женщины за последние 10 лет?

В рамках проекта „100 женщин“ Би-би-си решила проанализировать данные Gallup World Poll за 10 лет.

В 2012 году примерно одинаковый процент мужчин и женщин в течение предыдущего дня испытывали негативные эмоции - гнев, печаль, стресс и беспокойство. Девять лет спустя женщины уже опережали мужчин как минимум на шесть процентных пунктов.

Больше всего этот разрыв в Камбодже (17 пунктов), Индии, Пакистане и Марокко (по 12 пунктов). Возможно, это связано с тем, что пандемия в этих (и не только этих) странах затормозила прогресс в сфере образования и занятости для женщин, а также усугубила бедность.

Компания Gallup ежегодно проводит опрос более 120 тыс. человек (Всемирный опрос Гэллапа). И согласно анализу ее данных, проведенному Би-би-си, с 2012 года больше женщин, чем мужчин, сообщают о чувстве грусти и беспокойства, хотя у тех и других цифры неуклонно растут.

Однако когда дело доходит до гнева и стресса, разрыв с мужчинами увеличивается. В 2012 году мужчины и женщины сообщали о гневе и стрессе на одинаковом уровне. Девять лет спустя женщины злее - на шесть процентных пунктов - и больше подвержены стрессу. И этот разрыв особенно заметно увеличился во время пандемии.

„Крик души“ в чистом поле

Эти показатели вовсе не удивляют Сару Хармон, психотерапевта из США. В начале 2021 года она собрала группу из своих клиенток и вывела в поле, чтобы они там покричали вволю и таким образом сбросили напряжение.

„Я мама двоих маленьких детей, и я работала из дома. Сначала я испытывала сильное раздражение, а потом оно переросло просто в ярость“, - говорит она.

Через год она снова вывела клиенток в поле покричать как следует. Об этой инициативе рассказала журналистка из ее онлайн-группы мам, и вдруг ей стали звонить репортеры со всего мира. Этот „крик души“ стал невероятно популярным.

Сара считает, что она уловила то, что чувствовали женщины во всем мире - сильное недовольство из-за того, что бремя пандемии непропорционально тяжело легло на их плечи.