Названы блюда и продукты, помогающие справиться с гриппом

Во время болезни будет полезен чеснок с его противобактериальными и противовирусными свойствами. Также необходимы цитрусовые фрукты, киви и ягоды с витамином С: черная смородина и шиповник.

В бананах есть калий, который нужен болеющим для работы сердца и сосудов.

При этом кофе, черный чай, газировку и энергетики лучше исключить – они усиливают обезвоживание.

Следует убрать из рациона чипсы, крекер, орехи и печенье, которые при глотании могут повредить слизистую. Любая жирная пища также не способствует восстановлению организма. На некоторое время стоит забыть о фастфуде.