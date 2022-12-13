Читатель задается вопросом: если женщина изменяет, почему мужчина должен быть верным?

Сложная ситуация также побудила читателей Naistekas высказать свое мнение. Мы публикуем комментарий пользователя:

„Имеет ли право“ - это немного неправильный термин в этом контексте. Если женщина изменяет, почему мужчина должен быть верным? Если один изменяет, [то] допустимо, чтобы другой изменял - в отношениях должно быть равенство. Не может быть так, что женщина изменяет с двумя мужчинами, но если мужчина изменяет, то появляется мораль, что он не должен изменять. Кому подходит такое лицемерие?

Измена вообще не является частью нормальных отношений, но если это так, то поведение по принципу „мне можно, а тебе нельзя“ уже нельзя оправдать или простить. Но это, конечно, больно. Правильно, вы причиняете боль себе, вам причиняют боль в ответ (чье дело, что вы более ревнивы и чувствительны). Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе!“.



