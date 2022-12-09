Расстроенная женщина: я изменила мужу - имеет ли он право ответить тем же?

Что должно произойти, если один из партнеров изменил другому, дает ли это право другому партнеру ответить взаимностью?

„У меня было два внебрачных романа много лет назад. Мой муж работал далеко, и я чувствовала себя одинокой. Он простил меня, но с годами в шутку говорил, что теперь я его должница“, - пишет женщина.

Теперь, 20 лет спустя, мужчина просит разрешения быть с женщиной, с которой он познакомился на конференции. Но мысль о том, что у ее мужа есть другая женщина, приводит супругу в ужас, и она не уверена, что их брак это удержит. Она чувствует, что сама является гораздо более ревнивым партнером, чем ее муж. Действительно, она изменила мужу, и не спросила у него разрешения заранее - но разве это дает мужчине полное право прыгать в постель к другой женщине без всяких угрызений совести?

Что вы думаете? Если один из партнеров изменил, дает ли это право другому партнеру ответить тем же? Имеет ли право т.н. первый обманщик возмутиться?

Пишите свои мнения в комментариях, как быть в этой ситуации?