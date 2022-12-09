С чем сталкиваются наши дети в Интернете?

Однако, не все родители и сами достаточно знают об опасностях в Интернете и не все понимают, что с ними делать. Многие взрослые и сами становятся жертвами мошенничества, грубо ведут себя в Интернете или просто не обращают внимания на правила безопасности поведения в сети.

Правила поведения в Интернете основываются на правилах поведения в реальной жизни: надо быть вежливым, но осторожным. Личная информация не должна передаваться незнакомцам, надо понимать, что в Интернете далеко не вся информация является достоверной, а люди могут быть не теми, за кого себя выдают. Основная задача родителя — дать понять ребенку, что если он увидит в сети что-то плохое или произойдет что-то подозрительное, он может сразу сказать об этом родителям.

Чаще всего дети получали непристойные, оскорбительные или злобные сообщения, также часто встречались случаи кражи персональных страниц в социальных сетях или онлайн-играх. Один ребенок из десяти признался, что общался в Интернете с неизвестным ему взрослым, причем значительно чаще, по данным исследования, общаются с незнакомцами девочки. Примерно столько же детей получали в Интернете нежелательные изображения, видео или сообщения сексуального содержания. Также из опроса выяснилось, что каждый четвертый ребенок публиковал в Интернете личную информацию о себе, причём русскоязычные дети раскрывали о себе значительно больше информации, чем эстоноязычные дети.

В этом году по заказу Telia Eesti было проведено исследование по изучению конфиденциальности детей и молодежи в Интернете. По данным исследования, четверо из десяти детей сталкивались с нарушением их конфиденциальности в Интернете.

Дети проводят в Интернете значительную часть своего времени и родители зачастую уверены, что они хорошо в нём разбираются. Однако, статистика показывает, что проблем, к сожалению, хватает. Знаем ли мы, чем наши дети занимаются в Интернете и с чем они там сталкиваются?

В Интернете для детей есть ещё и много соблазнов, таких как бесплатные ресурсы для скачивания, а также и возможность потратить деньги родителей. Каждые несколько месяцев мы слышим истории о детях, совершающих в играх покупки на тысячи долларов. Например, в прошлом году шестилетний ребенок потратил в игре на iPad 16 000 долларов.

Проблемы связанные с поведением детей в Интернете приходится решать родителям. Я однажды говорила с родителями четвероклассников о кибербезопасности и необходимости следить за тем, что их дети видят и делают в социальных сетях. В ответ я услышала, что требование соцсетей — возраст пользователя не менее 13 лет, соответственно, проблем с младшими детьми нет. На самом же деле, дети гораздо раньше попадают в Instagram и YouTube, а это значит, что их родителям нужно следить за их действиями там. Важно быть осторожным, но в то же время доброжелательным и ненавязчивым.

Школьная программа

Школьная программа предусматривает, что дети будут получать социальные и технические навыки в школе, поэтому школа также должна внести свой вклад, чтобы дети научились вести себя и действовать в сети. Школы также должны быть готовы к тому, что родители могут не знать, как помочь ребенку, попавшему под влияние онлайн-мошенников, и прийти на помощь.

В компьютерном обучении часто преподается техническая сторона, но также необходимо обсуждать поведение и безопасность в более широком смысле. Хорошие справочные материалы учителю можно найти на сайте targaltinternetis.ee, а также на страницах полиции и Департамента по делам образования и молодежи.

Материалов много, но ориентироваться среди них сложно, тем более, что времени в школьные часы не так много. Но тема достаточно важная, чтобы ее вводить и обсуждать регулярно. В школу можно пригласить киберэксперта, например, тренера от targaltinternetis.ee. Я заметилa, что разговор незнакомца на такие темы может иметь больший эффект, чем разговор с собственным учителем, особенно если говорящий является экспертом.