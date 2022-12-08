Сегодня в Т1 открылись Rademar Outlet и Denim Dream Outlet

Торговая площадь Rademar Outlet составляет около 1100 квадратных метров, а соседнего Denim Dream Outlet – 900 квадратных метров. Оба магазина расположены на втором этаже Т1. Salamander Outlet расположен на площади 440 квадратных метров на первом этаже торгового центра. Denim Dream и Salamander и раньше работали в T1, а теперь оба бренда продолжают здесь деятельность в качестве аутлетов.

„Третий и крупнейший аутлет Rademar в Эстонии специализируется на ведущих брендах товаров для спорта и отдыха, предлагая одежду и обувь со скидкой до 70%. Представленные бренды включают Nike, Columbia, Didriksons, Icepeak, Puma, EA7, Whistler, Brunotti, Adidas, Five Seasons и другие“, - сказал член правления Rademar Маргус Юксар.

„Инновационная концепция центра Т1 привела сюда крупнейший в странах Балтии Denim Dream Outlet с широким ассортиментом. По случаю открытия здесь будут отличные цены. Представленные бренды включают Calvin Klein, Denim Dream, Guess, Mustang, Pepe Jeans, Pierre Cardin, Tom Tailor, Tommy Hilfiger, Camel Active, Molly Bracken и многие другие. Новый аутлет Denim Dream в Т1 – превосходное место, чтобы ознакомиться с образцами одежды ряда известных брендов, которые продаются здесь по соблазнительным ценам“, - отметила Эгле Суйт, финансовый директор Põldma Kaubanduse AS, работающей под брендом Denim Dream.

„Первые два этажа находящегося в процессе обновления Т1 отданы под торговлю, здесь найдется место для крупных и небольших магазинов. Мы ориентируемся на качественную аутлет-торговлю с необычным ассортиментом, обеспечивающую посетителям приятный шоппинг“, - добавил исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

На этой неделе в центре Т1 появятся еще два магазина: на втором этаже открылся Mandarina Duck, торгующий изделиями из кожи и туристическим снаряжением, который в Эстонии можно найти только в Т1, а на первом этаже открывается магазин вина и стиля жизни WineStyle.

По словам Хыбе, близится к завершению установка эскалатора, соединяющего первый и второй этажи. Эскалатор в середине атриума Т1 облегчит перемещение между отданными под торговлю этажами.