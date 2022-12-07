Принципы, которые помогают многодетным семья вести хозяйство при скромном бюджете
Многодетным семьям для ведения хозяйства приходится проявлять определенную смекалку и не забывать применять на практике уловки, помогающие сэкономить. Союз многодетных семей Эстонии провел среди своих членов опрос, чтобы узнать, какие принципы ведения хозяйства мы можем позаимствовать у многодетных семей.
„Среди наших 3500 членов примерно четверть семей – такие, в которых растут пять и более детей. Уверенности им добавляет государственное пособие для многодетной семьи, но из-за высокой инфляции доход на одного члена семьи все равно зачастую оставляет желать лучшего. В таком случае семьи берут на вооружение уловки по экономии и не забывают применять их каждый день“, – рассказала президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.
На вопросы согласились ответить около девяноста семей, и результаты опроса показали, что важнейшим принципом экономии является обязательное планирование и составление бюджета. „Для оптимизации расходов на питание в многодетных семьях зачастую составляют меню на неделю. Часто к этому занятию привлекают и детей, стараясь в пределах бюджета учитывать вкусовые предпочтения всех членов семьи. Сначала проводится ревизия домашних запасов и записываются идеи блюд, а затем составляется список покупок. Как правило, продукты покупаются сразу на неделю. Маленьких детей в магазин стараются не брать – во избежание совершения эмоциональных покупок“, – рассказала Ыунап.
Второй важный принцип экономии – делать запасы. Опрос показал, что семьи, которые живут в сельской области, в значительной степени кормятся с огорода, ходят по грибы и ягоды, а также активно занимаются консервированием. „Расходы на питание и не только семьи оптимизируют, делая запасы во время акций в магазинах. Многие многодетные семьи также открыли для себя оптовые склады. Если предложение хорошее, продукты могут закупаться впрок и замораживаться. Также семьи тщательно копят бонусные пункты магазинов и используют их под Рождество или к Иванову дню“, – объяснила президент Союза многодетных семей.
Разумное потребление электроэнергии и прочих ресурсов – третья уловка, которая помогает многодетным семьям экономить. Опрос показал, что в многодетных семьях стараются устраивать семейные трапезы, чтобы не разогревать еду в разное время для разных членов семьи. Бытовую технику, потребляющую много электроэнергии, включают в соответствии с почасовыми ценами на электричество. Одежда, как правило, используется повторно и передается братьям и сестрам. Также многодетные семьи посещают центры повторного использования. Новую одежду семьи покупают только во время кампаний. Вне дома семьи подкрепляются едой, взятой с собой. С собой также обязательно набирают воду в бутылки. Мероприятия, в основном, посещаются бесплатные.
Подводя итоги, Ыунап рассказала, что большинству членам многодетных семей перед любой тратой приходится спрашивать себя, действительно ли покупка необходима или это не необходимость, а желание. „Бюджет многодетных семей, как правило, не предусматривает исполнения желаний. В этом вопросе нам приходят на помощь пособия от государства и частные пожертвования. Любая поддержка важна, поскольку желания – это часто не материальные вещи, а хобби или культурные события, которые должны быть в жизни каждого человека“, – рассказала Ыунап.
В данный момент в магазинах Selver по всей Эстонии можно присоединиться участие к кампании в поддержку многодетных семей, в ходе которой часть дохода от продажи товаров первой необходимости Procter & Camble будет направлена на поддержку многодетных семей. К числу самых известных брендов Procter & Gamble относятся Pampers, Pantene, Oral B, Gillette, Ariel, а также многие другие. В рамках кампании многодетные семьи также получат небольшой запас товаров первой необходимости, чтобы средств на выполнение собственных желаний было хоть немногим больше.
8 советов от многодетных семей, которые помогут тратить на еду меньше:
Составьте всей семьей меню на неделю и придерживайтесь его
Заведите отдельный счет и отдельную банковскую карточку, которой будете платить за продукты
Старайтесь ходить за покупками поздним вечером, когда можно найти скидки на продукты
На работу берите с собой обед из дома
Выращивайте как можно больше овощей и фруктов самостоятельно, по возможности ходите по грибы и ягоды
Практически любую еду можно заморозить
Старайтесь готовить так, чтобы блюда хватило на два дня
В магазин ходите без детей и не на голодный желудок