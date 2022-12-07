Принципы, которые помогают многодетным семья вести хозяйство при скромном бюджете

„Среди наших 3500 членов примерно четверть семей – такие, в которых растут пять и более детей. Уверенности им добавляет государственное пособие для многодетной семьи, но из-за высокой инфляции доход на одного члена семьи все равно зачастую оставляет желать лучшего. В таком случае семьи берут на вооружение уловки по экономии и не забывают применять их каждый день“, – рассказала президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

На вопросы согласились ответить около девяноста семей, и результаты опроса показали, что важнейшим принципом экономии является обязательное планирование и составление бюджета. „Для оптимизации расходов на питание в многодетных семьях зачастую составляют меню на неделю. Часто к этому занятию привлекают и детей, стараясь в пределах бюджета учитывать вкусовые предпочтения всех членов семьи. Сначала проводится ревизия домашних запасов и записываются идеи блюд, а затем составляется список покупок. Как правило, продукты покупаются сразу на неделю. Маленьких детей в магазин стараются не брать – во избежание совершения эмоциональных покупок“, – рассказала Ыунап.

Второй важный принцип экономии – делать запасы. Опрос показал, что семьи, которые живут в сельской области, в значительной степени кормятся с огорода, ходят по грибы и ягоды, а также активно занимаются консервированием. „Расходы на питание и не только семьи оптимизируют, делая запасы во время акций в магазинах. Многие многодетные семьи также открыли для себя оптовые склады. Если предложение хорошее, продукты могут закупаться впрок и замораживаться. Также семьи тщательно копят бонусные пункты магазинов и используют их под Рождество или к Иванову дню“, – объяснила президент Союза многодетных семей.